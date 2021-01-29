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СМИ: Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша. Комментарий певца (обновлено)

29.01.2021 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российское издание Mash сообщило, что 10 января в Минске задержали Тиму Белорусских с почти двумя килограммами гашиша, которые музыкант держал у себя дома. Сейчас артист под домашним арестом. Заведено дело по 328-й статье УК.

Певец пока не давал никаких комментариев по теме. В то же время представитель Белорусских подтвердила Daily Storm информацию о том, что у рэпера обнаружили гашиш в указанном объеме.

У активиста и блогера Антона Мотолько немного другие данные на этот счет. Со ссылкой на источника он пишет, что Белорусских подозревается по части первой статьи 328 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Беларусь наркотических средств). «Задержан был в одном из клубов Минска. Ни о каких двух килограммах гашиша речи не было», — написал Мотолько и добавил, что музыкант отпущен под залог.

Обновление. В своем инстаграме Тима Белорусских опроверг сведения о домашнем аресте и сказал своим подписчикам: ««Все, что вы читаете, — это неправда».

Тем временем в сети появилось фото Белорусских в одном из РУВД Минска, когда и при каких обстоятельствах сделан кадр, неясно.

 
Теги: Минск
 
 
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Российское издание Mash сообщило, что 10 января в Минске задержали Тиму Белорусских с почти двумя килограммами гашиша, которые музыкант держал у себя дома. Сейчас...
 
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