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Смерть ледяного гиганта: айсберг A68a раскололся на части

29.01.2021 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Айсберг-гигант, площадь которого когда-то составляла почти 6 тыс. квадратных километров, вновь раскололся, и, похоже, что скоро от былого величия мало что останется.


Как показали спутниковые снимки, сейчас айсберг представляет собой два крупных и множество мелких обломков, которые пока что вместе дрейфуют в 135 километрах от юго-восточного побережья Южной Георгии — британской заморской территории. И скорее всего скоро пути этих обломков разойдутся.

Более трех лет A68a оставался крупнейшим айсбергом в мире. В зависимости от страны его размеры оценивали в четверть Уэльса, две Москвы с пригородами, целый Нью-Джерси и Израиль с лишком.

Но по мере того, как гигант удалялся от Антарктики, мягкий климат и агрессивная морская среда Южной Атлантики делали свое дело.

Названия в виде сочетания букв и цифр присваиваются айсбергам по месту их образования и дальнейшего дробления.

Последний раскол означает, что больший обломок оставит за собой имя A68a, а меньший станет именоваться A68g.

В конце прошлого года возникли опасения, что все еще огромный A68a, который выглядел из космоса как рука с указующим перстом, может привести к катастрофе экологической системы Южной Георгии, если сядет на мель вблизи побережья.

Дело в том, что ледяная стена могла перекрыть доступ к пище пингвинам и морским котикам, которые обитают на острове. Однако разлом айсберга скорее всего исключил такой сценарий.


Фото: NASA/AQUA/MODIS

При этом усложнилась задача ученых, которые собирались в ближайшее время отправиться на британском исследовательском судне Джеймс Кук с Фолклендских островов к Южной Георгии, чтобы изучить айсберг.

Они надеялись разместить вокруг айсберга автономные зонды, чтобы узнать, как присутствие такой массы льда влияет на окружающую среду.

Экспедиция была запланирована еще в середине декабря, и с тех пор объект будущих исследований буквально таял на глазах, а теперь не факт, что ко времени их прибытия им будет что изучать.

 
 
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Как показали спутниковые снимки, сейчас айсберг представляет собой два крупных и множество мелких обломков.
 
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