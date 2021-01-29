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Тиму Белорусских задержали с наркотиками. Он говорит, что это «вброс», СК - что правда

29.01.2021 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тима Белорусских назвал «вбросом» информацию российских телеграм-каналов, которые сообщили о его задержании в Минске с крупной партией гашиша. В то же время телеграм-канал Белтелерадиокомпании и минские следователи подтвердили информацию о задержании.


Фото: Telegram-канал ATN_NEWS

Российский телеграм-канал Mash сообщил, что Тиму Белорусских задержали с 2 кг гашиша в Минске. Теперь он якобы под домашним арестом.

Через некоторое время телеграм-канал Белтелерадиокомпании заявил, что Тима Белорусских задержан в Минске с наркотиками — и опубликовал фото якобы первых минут после задержания в одном из РУВД Минска.

— Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом (или под иным обязательством, в СК или МВД скажут). «Веселье» хранил прямо дома. На продажу или с друзьями оторваться — выяснят правоохранители, — говорилось в сообщении госканала.

Официальный комментарий по поводу Тимы Белорусских Onliner получил в УСК по Минску:

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается».

Сам Тима Белорусских написал в сториз: «Хайпим». И добавил: «Я скучал по интересным вбросам. Буду честен — удивило. Круто снова проснуться звездой».

— До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что нереально. Ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: все, что вы читаете, где-то видите — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Поэтому, не знаю, че вы там почитали, но… расходимся.

 
Теги: Минск
 
 
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«При личном обыске обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш, массой 0,4 грамма».
 
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