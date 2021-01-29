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Только вомбаты испражняются кубиками, и теперь ученые знают, как им это удается

29.01.2021 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вомбаты — единственные животные, которые испражняются кубиками, и теперь ученые знают, как им это удается. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Soft Matter.


Короткошерстный вомбат. Изображение: JJ Harrison / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

В 2015 году постдок Патрисия Янг (Patricia Yang), изучающая поведение животных, заинтересовалась, почему фекалии вомбатов такой странной формы. Она и Дэвид Ху (David Hu), руководитель ее лаборатории в Технологическом институте Джорджии, решили провести серьезное исследование процесса.

В 2018-м им наконец удалось заполучить кишечник короткошерстного или голоносого вомбата (Vombatus ursinus). Изучение органа показало, что «кубики» образуются еще в теле животного, до испражнения. И у вомбата нет никакого анального отверстия квадратной формы — оно такое же круглое, как и у других животных.

Так в чем же дело? Оказалось, что причина в кишечнике. Он очень длинный, до девяти метров. И вомбатам требуется в десять раз больше времени, чтобы получить все нужные питательные вещества из пищи, иногда этот процесс доходит до двух недель. В результате фекалии вомбатов почти в два раза более сухие, чем человеческие, и это может быть тем, что помогает им пережить засушливый климат Австралии. Этот длительный процесс, вероятно, также помогает фекалиям приобретать более конкретные формы.

Также опыты с воздушными шариками и кишечником вомбата показали, что разные части кишечника сокращаются по-разному, отчасти из-за различной толщины мышц, что также формирует углы у «куба». Уголки образовывались менее чем за 10 циклов сокращений, но только в последних 17 процентах кишечника.

Возможно, шестигранные фекалии позволяют вомбату как бы «пометить» территорию, так как они не раскатываются. Или же помогают увеличить область распространения запаха животного, что передает своеобразные сообщения между особями или же обозначает репродуктивный статус. Правда, некоторые ученые говорят, что мы придаем этому слишком большое значение, и здесь нет особого смысла.

 
 
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