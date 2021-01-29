Инвесторы с Reddit задумали разорить крупнейший банк США, взвинтив цены на драгметаллы

Источник материала: АФН

Воодушевленные успехом своей атаки на короткие позиции в американских акциях инвесторы сообщества Wall Street Bets в соцсети Reddit направляются на рынок серебра.

Взвинтив на 1700% котировки умирающего ритейлера GameStopp и вынудив капитулировать хедж-фонды, ставившие на их падение, 3-миллионное сообщество выбрало своей новой мишенью крупные американские банки, в том числе JP Morgan, главный по размеру активов стране (2,7 трлн долларов).

В четверг, 28 января, в сообществе был брошен клич скупать фьючерсы и опционы на серебро, чтобы разогнать его цену с 25 до 1000 долларов за унцию и устроить «самый большой шорт-сквиз в истории», выдавив из которых позиций крупных спекулянтов, передает finanz.ru

«Рынок физического серебра - один из самых манипулируемых на планете. Любой сквиз бумажных шортов будет эпичным. Мы знаем, что банки с миллиардами манипулируют ценой золота и серебра, чтобы скрыть истинную инфляцию», - написал пользователь jjalaj30.

«Подумайте о прибыли. А если прибыль вам не важна, подумайте о больших банках, таких, как JP Morgan, которые вы уничтожите в процессе», - добавил он.

Результаты не заставили себя ждать. В четверг цена серебра подскакивала на 6,9%, до 27,1 доллара за унцию, но откаталась в конце торгов, сбавив рост до 2,3%.

В пятницу, впрочем, рынок снова рванул вверх. На 15.06 фьючерсы на бирже COMEX прибавляют 6,2% и торгуются по 27,54 доллара за унцию. Это новый максимум с 6 января, которому пока не хватает 10%, чтобы стать 7-летним пиком.

Следом подскочили акции добывающих серебро компаний, а в опционах на паи iShares Silver Trust - крупнейшего инвестирующего в драгметалл биржевого фонда - вспыхнул ажиотаж.

«В очень краткосрочной перспективе люди будут осторожны с тем, чтобы держать короткую позицию по драгоценным металлам, независимо от фундаментального взгляда», - говорит Маркус Гарви, руководитель отдела сырьевой стратегии в Macquarie Group.

На более долгом горизонет, впрочем, вряд ли дейтрейдеры могут оказать такое же влияние на серебро, как на малоликвидные американские акции, считает Адриан Эш, директор по исследованиям брокерской компании BullionVault.

«Одно дело устроить шорт-сквиз в акциях, где доля коротких позицией достигает 140%, а другое - попытаться разогнать биржевой товар, биржевые запасы которого втрое превышает среднедневой оборот фьючерсных торгов», - объясняет Эш.

Идея с серебром привлекла внимание толпы, признает он, но сможет ли она остаться хайпом надолго, неясно.