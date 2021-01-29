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Биткойн за час подорожал на $5 тыс. после отметки Илона Маска

29.01.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Курс биткойна в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа 5 тыс. долларов и превысив отметку в 37 тыс. долларов.

Как сообщил телеканал Си-эн-би-си, это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в «Твиттере».

«Оглядываясь назад, это было неизбежно», - написал позднее Маск, который в прошлом году признавал, что его личный запас криптовалюты составлял 0,25 биткойна, передает finanz.ru.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткойна в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа 5 тыс. долларов и превысив отметку в 37 тыс. долларов.
 
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