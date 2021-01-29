ВВП Литвы в 2020 году уменьшился на 1,3%, до 48,7 млрд евро

Источник материала: АФН

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 2020 году уменьшился на 1,3% и составил 48,7 млрд евро.

Об этом в пятницу сообщил департамент статистики при правительстве республики.

«Снижение ВВП обусловлено негативной динамикой экономических процессов в связи с приостановкой деятельности многих хозяйственных субъектов из-за карантина в связи с [пандемией] COVID-19», - отметило ведомство.

Поквартально показатель ВВП изменялся в разных пропорциях, на чем сказывались различные карантинные ограничения. В первом квартале изменения ВВП по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года зафиксировано не было (нулевой процент), во втором он составил минус 5,9%, в третьем - плюс 3,8%, в четвертом - плюс 1,2%.

На этом фоне увеличилась безработица. Число незанятых возросло на 32,6 тыс. человек, или на 34,5%, что во многом связано с простоем многих предприятий, особенно в сфере услуг.

Для сравнения: ВВП Беларуси в 2020 году составил 147 млрд. рублей или 53 млрд. евро по средневзвешенному курсу евро 2,776 рубля .