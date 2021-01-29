передает газета Администрации президента «Беларусь Сегодня». Об этомгазета Администрации президента «Беларусь Сегодня».





Свою просьбу они аргументируют тем, что данная символика использовалась людьми, сотрудничавшими с немецко-фашистскими захватчиками во время ВОВ.





Издание приводит в материале высказывания Петра Шапко, который назван «известным общественным деятелем». Сообщается, что Петр Шапко является одним из членов группы граждан, обратившихся в Генпрокуратуру.





reform.by , Шапко (на фото в центре) известен тем, что вошел в оргкомитет партии «Родина», которая имеет пророссийскую направленность. Однако, как пишет, Шапко (на фото в центре) известен тем, что вошел в оргкомитет партии «Родина», которая имеет пророссийскую направленность.





В манифесте оркомитета декларируется достаточно консервативная идеология. Он называет себя казаком и лидером военно-патриотического клуба «Казачий спас».





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На самом деле бело-красно-белый флаг не имеет никакого отношения к фашизму. Он был разработан основателями Беларусской народной республики на основе цветов исторического герба «Погоня» (который, кстати, сегодня признан историко-культурной ценностью в Беларуси) и в 1918 году стал государственным символом БНР — первой попытки беларусского народа создать независимое государство.





После становления БССР в 1920-х советская власть от бело-красно-белого флага отказалась, но другой флаг страны разработан не был — использовалось советское красное знамя. Поэтому к моменту начала Второй мировой войны у Беларуси никакого иного национального флага, кроме бело-красно-белого, не было.





Как единственный имеющийся символ, его и стали использовать оккупационные власти на административных зданиях и при проведении официальных мероприятий — точно так же, как они использовали национальные флаги в других оккупированных странах (нигде больше это к отказу государств от своих символов не привело).





Кстати, создатель флага Клавдий Дуж-Душевский, живший тогда в Каунасе, не сотрудничал с нацистами и сам попал в концлагерь в 1943-м.





Собственный флаг БССР был создан лишь после войны, в 1951 году, по тому же принципу, как создавались флаги всех советских республик: к красному знамени с серпом, молотом и звездой добавлялись некие особые национальные элементы. В случае БССР это были зеленая полоса и орнамент. Исторической основы этот флаг не имел.





Поэтому национальное движение, возникшее в конце 80-х годов в Беларуси, подняло бело-красно-белый флаг, и именно этот символ стал государственным, когда Беларусь получила независимость в результате распада Советского Союза.





Но через четыре года, после референдума, инициированного Лукашенко, страна вернулась к советским символам — единственная из всех бывших республик СССР.





Сегодня бело-красно-белый флаг стал основным символом масштабных протестов в Беларуси.