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Имейте ввиду: некоторые лекарства детям положены бесплатно, но медики не всегда об этом говорят

29.01.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пинчанка Мария случайно узнала, что её трёхлетнему ребёнку положены препараты по льготным рецептам. Ни один врач ей б этом не говорил. Женщина обратилась в поликлинику за разъяснениями.



Мария рассказала «Медиа-Полесью» об итогах своего небольшого расследования. Оказалось, чтобы воспользоваться льготами, придётся изучить постановления Минздрава.

— Сестра, которая живёт в Минске, обратилась ко мне с просьбой купить «Аквадетрим» для ребёнка (тогда в белорусских аптеках был дефицит этого лекарства). Она сказала, что вышлет мне рецепт на бесплатный препарат. 

Я удивилась, что в Минске есть такая льгота, поскольку в Пинске для своего ребёнка я покупаю «Аквадетрим» по полной стоимости. Сестра сказала, что ей всегда дают бесплатный рецепт на это лекарство. Флакон капель с витамином D стоит около 10 рублей. Это не так уж и много, но меня заинтересовало, почему льгота игнорируется в отношении пинских детей.

На сайте Минздрава Мария нашла перечень лекарственных средств, которые должны бесплатно выдаваться детям до трёх лет (Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007 N 65 (ред. от 24.06.2019) «Об установлении перечня основных лекарственных средств» — прим. ред.). 

В этом списке как раз указан витамин D.

В детской поликлинике рассказали, что выписывают бесплатные рецепты на препараты с витамином D. В рецепте указывают действующее вещество холекальциферол, то есть в аптеке по такому рецепту могут выдать не только популярный аквадетрим, но также более дешёвые его аналоги.

— Почему мне ни разу не предложили бесплатный рецепт, в поликлинике толком не объяснили. Рассказали только, что витамин D не нужен детям на искусственном   вскармливании, но у меня ребёнок первый год был на грудном вскармливании.

— О том, что нужно давать дополнительно витамин D я не знала, никто из участковых педиатров не подсказал, а их за три года сменилось достаточно много. Сейчас мой ребёнок раз в год планово проходит УЗИ сердца, и каждый раз врачи обращают внимание, что у дочки небольшая деформация грудной клетки. 

Я не могу утверждать, что это случилось из-за дефицита витамина D, но тот же аквадетрим показан как раз для профилактики рахита.
 
Теги: Минск
 
 
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Пинчанка Мария случайно узнала, что её трёхлетнему ребёнку положены препараты по льготным рецептам. Ни один врач ей б этом не говорил. Женщина обратилась в...
 
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