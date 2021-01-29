Имейте ввиду: некоторые лекарства детям положены бесплатно, но медики не всегда об этом говорят









Медиа-Полесью » об итогах своего небольшого расследования. Оказалось, чтобы воспользоваться льготами, придётся изучить постановления Минздрава. Мария рассказала «» об итогах своего небольшого расследования. Оказалось, чтобы воспользоваться льготами, придётся изучить постановления Минздрава.





— Сестра, которая живёт в Минске , обратилась ко мне с просьбой купить «Аквадетрим» для ребёнка (тогда в белорусских аптеках был дефицит этого лекарства). Она сказала, что вышлет мне рецепт на бесплатный препарат.





Я удивилась, что в Минске есть такая льгота, поскольку в Пинске для своего ребёнка я покупаю «Аквадетрим» по полной стоимости. Сестра сказала, что ей всегда дают бесплатный рецепт на это лекарство. Флакон капель с витамином D стоит около 10 рублей. Это не так уж и много, но меня заинтересовало, почему льгота игнорируется в отношении пинских детей.





На сайте Минздрава Мария нашла перечень лекарственных средств, которые должны бесплатно выдаваться детям до трёх лет (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007 N 65 (ред. от 24.06.2019) «Об установлении перечня основных лекарственных средств» — прим. ред.).





В этом списке как раз указан витамин D.





В детской поликлинике рассказали, что выписывают бесплатные рецепты на препараты с витамином D. В рецепте указывают действующее вещество холекальциферол, то есть в аптеке по такому рецепту могут выдать не только популярный аквадетрим, но также более дешёвые его аналоги.





— Почему мне ни разу не предложили бесплатный рецепт, в поликлинике толком не объяснили. Рассказали только, что витамин D не нужен детям на искусственном вскармливании, но у меня ребёнок первый год был на грудном вскармливании.





— О том, что нужно давать дополнительно витамин D я не знала, никто из участковых педиатров не подсказал, а их за три года сменилось достаточно много. Сейчас мой ребёнок раз в год планово проходит УЗИ сердца, и каждый раз врачи обращают внимание, что у дочки небольшая деформация грудной клетки.





Я не могу утверждать, что это случилось из-за дефицита витамина D, но тот же аквадетрим показан как раз для профилактики рахита.