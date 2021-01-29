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Более миллиона белорусов выступили против санкций ЕС

29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская федерация профсоюзов выступила против европейских санкций. Там составили петицию от имени трудящихся, сообщает телеканал «МИР 24».

За три дня ее уже подписали свыше миллиона человек. Евросоюз по политическим мотивам ввел ограничения в отношении ряда компаний страны. Как считают в Белорусской федерации профсоюзов, это идет вразрез с нормами международного права, а также способно нарушить нормальную работу предприятий.

«В результате страдают интересы простых людей и их семей, люди могут остаться без работы и, как говорят в народе, без куска хлеба. Безусловно, мы видим, что это экономическая война против простых белорусов», – считает председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

В ближайшее время письмо трудящихся с осуждением санкций направят в Совет Европы.



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Петицию создала Белорусская федерация профсоюзов. В организации подчеркнули: от ограничений страдают простые люди.
 
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