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Лукашенко прогнозирует введение цензуры в соцсетях
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко считает, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. По его словам, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса,
«Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего», — заявил сегодня Лукашенко во время посещения Белорусского государственного университета.
Сообщается, что «в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа».
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Александр Лукашенко считает, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. По его словам, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса,...
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