Лукашенко прогнозирует введение цензуры в соцсетях

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко считает, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. По его словам, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса, сообщает пресс-служба. «Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом», — сказал Лукашенко.

«Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего», — заявил сегодня Лукашенко во время посещения Белорусского государственного университета.

Сообщается, что «в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа».