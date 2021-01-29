В Белорусской НАН показали электрический пикап собственной сборки

Источник материала: Onliner Название для новой модели пока не придумали, называют просто Academic Electro. Пикап — машина, предназначенная для коммерческого применения. Авторы проекта говорят, пилотную версию передадут Ботаническому саду — там он пригодится для перевозки грузов и двух пассажиров, а также подчеркнет экологичность. Известно, что емкость батареи составляет 20 кВт/ч, а запас хода — около 150 км.













«Вначале с помощью VR-технологий смоделировали кабину и внешний облик, провели испытания по прочности, устойчивости, потом на заводе изготовили оснастку и детали, — рассказал Onliner хронологию создания пикапа представитель Объединенного института машиностроения НАН РБ. — Кузов собрали из металлических сварных труб из высокопрочной стали (передняя и задняя часть). В середину вварен цельный модуль кабины — полностью пластиковый. Он стал несущим. Облицовка — от капота до крыльев — из стеклопластика. Подвеска „донорская“: спереди системы Макферсон, сзади полузависимая балка с усиленными пружинами для перевозки минимум 350 кг в грузовом отсеке».















Батарея в 20 кВт/ч зашита под полом грузового отсека пикапа. Она разделена на две части. Говорят, в подпол за сиденьями можно встроить еще одну часть — на 5 кВт/ч. Может разгоняться до 110 км/ч, однако ее ограничили 50 км/ч — чтобы не регистрировать. Заявляют, что машина не предназначена для дорог общего пользования, лишь для закрытых территорий — в частности, предприятий. Но потенциально она сертифицируема и по светотехнике, и по безопасности, и по другим параметрам.









Заряжается этот электромобиль около двух часов. Обещают, можно будет и быстрее — через разъем CHAdeMO.









В качестве двигателя используется электродвигатель в 58 кВт производства Bosch. «Первые электромоторы, которые мы разработали, пошли в серию — на электробусы, — объясняет собеседник. — Сейчас „Могилевлифтмаш“ должен взяться за производство электродвигателей для более компактных машин, не только для тяжелых».













«В легковой сегмент мы осознанно не лезли, — подчеркивает сотрудник ОИМ НАН РБ. — Мы считаем, электролегковушки пойдут в гору попозже. А коммерческий транспорт может получить применение уже сейчас без каких-либо проблем: достаточно разместить розетку и отдельный счетчик на территории предприятия. Но в первую очередь этот образец — пример того, что может делать наша команда специалистов».









Модель называют модульной, подразумевая, что вместо грузового отсека может быть ряд сидений или полностью закрытый грузовой фургон. При этом замечают, что базу могут удлинять — если того захочет заказчик.





В салоне взгляд цепляется за шайбу переключения режимов (скорее всего, от Nissan Leaf), руль от Geely, сиденья от Lada Xray и цифровую панель приборов. Последняя — собственная разработка. Как говорят, не шедевр, но свое. А вот место мультимедийного дисплея занял «покупной» планшет.

















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