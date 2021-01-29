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Тиму Белорусских задержали в Минске с 0,4 грамма гашиша. Заведено уголовное дело (обновлено)

29.01.2021 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рэпера Тиму Белорусских (настоящая фамилия Морозов) задержали в Минске с наркотиками, сообщают телеграм-канал Mash и источник Onliner. Музыканта отпустили под залог, он проходит по статье 328 УК. В Следственном комитете Onliner рассказали, что произошло.

Информация о задержании артиста изначально появилась в телеграм-канале Mash. Правда, там не точно описывались обстоятельства. Якобы рэпер держал наркотики прямо у себя дома и был задержан там 10 января.

Источник Onliner сообщил, что Тима Белорусских действительно ждет суда: «Было маски-шоу, их „приняли“. Но речь не идет про 2 килограмма. Так что певец сейчас не находится под домашним арестом».

«Я скучал по интересным вбросам. Буду честен — удивило. Раз вы сюда залетели, чекните последний видос. Я там нормально раздаю вроде», — прокомментировал эту информацию Тима Белорусских в сторис своего Instagram-аккаунта. В предыдущей сторис — видео, на котором артист находится в холле какого-то здания, похожего на общественное место.

Позже он записал еще одно видеообращение, в котором заявил: «Все, что вы читаете, где-то видите, — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда, я не знаю, поэтому, ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать в любом случае. Не знаю, что вы там почитали, но расходимся».

Официально

По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего молодого человека, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство массой 0,4 грамма — гашиш. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. К нему применена мера пресечения в виде залога. Об этом Onliner рассказали в УСК по Минску.

— Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается, — сказала Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК.

Ч. 1 ст. 328 УК — «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» — в случае вынесения обвинительного приговора суда и вступления его в законную силу предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Рэпера Тиму Белорусских (настоящая фамилия Морозов) задержали в Минске с наркотиками, сообщают телеграм-канал Mash и источник Onliner. Музыканта отпустили под залог, он...
 
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