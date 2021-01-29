В Госкомвоенпроме рассказали, какую технику и вооружение Беларусь получила за 2020 год

Источник материала: Tut.by

В белорусском Государственном военно-промышленном комитете прошло заседание коллегии с участием министра обороны страны генерал-лейтенанта Виктора Хренина. На мероприятии была озвучена информация, сколько и какой техники получили войска в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале пишет Министерство обороны.



Фото: Министерство обороны РБ / агентство "Ваяр"

Известно, что всего в 2020 году ГВПК поставил в войска более 2200 единиц техники, из них более 830 — это цифровые средства связи тактического и оперативного уровней, а 1350 — телекомуникационное оборудование.

Предприятия комитета отремонтировали четыре самолета, два вертолета, некоторое количество беспилотников и один дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300ПС.

В планах на 2021 год — стрельбовые испытания белорусской ракеты для РСЗО «Полонез» с дальностью стрельбы 300 километров и продолжение работ по ракете для ЗРК «Бук» с дальностью 70 километров.