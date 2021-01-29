Источник материала: Хартия'97

Süddeutsche Zeitung: Белорусский народ им не победить 1 29.01.2021, 16:44

1,162

Саша Филипенко

Как Лукашенко замахнулся на Третью мировую, но уже в ней проиграл.

Крупнейшая газета Германии, Süddeutsche Zeitung, опубликовала текст белорусского писателя Саши Филипенко о войне, которую белорусские власти объявили блогерам, журналистам и всему белорусскому народу. Русскоязычную версию текста писатель опубликовал в «Фейсбуке» .

Мой третий роман «Травля» посвящен прессу и давлению, которому подвергается известный журналист. Работая над этой книгой, я общался со многими репортерами, которых когда-либо преследовало государство, однако и близко не мог представить, что в 2020 году Республика Беларусь объявит собственным журналистам настоящую войну.

После 41 дня голодовки белорусский блогер Игорь Лосик объявил, что вновь начинает принимать пищу. Это отличная новость! Более месяца десятки тысяч белорусов просили Игоря остановить голодовку. Главное послание отлично сформулировала белорусская писательница Евгения Пастернак: «Игорь, совсем скоро все мы будем отмечать победу над этим режимом, и будет нечестно, если тебя не будет с нами!»

Некоторые белорусы перешли от слов к делу и присоединились к голодовке. Сам блогер заявил, что два этих фактора очень впечатлили его и заставили остановиться: с одной стороны, десятки тысяч белорусов, которые выражают солидарность, а с другой — бесстрашные люди, которые вместе с Игорем готовы пожертвовать собственной жизнью. То, что спустя 41 день Игорь Лосик приостановил голодовку, новость, безусловно, хорошая, однако есть и плохая — Игорь Лосик по-прежнему остается в тюрьме.

Автор самого крупного политического телеграмм-канала Беларуси Игорь Лосик был арестован в Минске еще полгода назад. Превентивно. Его обвинили в организации протестов, которые случились несколькими месяцами позже, хотя ни телепорта, ни машины времени при себе у Лосика не было. КГБ следил за Игорем Лосиком давно. Еще в 2011 году он придумал акции, на которых белорусы ничего не говорили, только аплодировали. Уже тогда стало понятно, что аплодировать на улицах нельзя. Среди прочих за аплодисменты задержали даже однорукого мужчину. Это не шутка.

Самая очевидная версия задержания Игоря Лосика — обеспокоенность главы МВД Игоря Караева. Влиятельный силовик не раз заявлял, что за протестами в Беларуси стоит (внимание!) «Радио Свобода». Игорь Лосик со свободой (во всех смыслах) сотрудничал, а потому белорусские силовики решили его изолировать.

Посадив одного журналиста, лукашенковские церберы вдруг заметили, что в стране работают и другие, и началось…

Летом 2020-го диктаторский режим предпринял массированную атаку на оставшихся в республике независимых журналистов. Главный независимый информационный сайт Беларуси TUT.by лишили статуса СМИ. Тиражи едва ли не единственной оппозиционной газеты «Народная воля» стали арестовывать уже в типографии. На многие правозащитные и информационные сайты вы теперь можете зайти, лишь используя VPN. По воскресеньям в дни протестов интернет выключают вовсе, так что даже сторонникам Лукашенко приходится худо.

За 2020 год в Беларуси произошло 480 задержаний журналистов, которые привели к 97 административным арестам. В общей сложности репортеры Беларуси провели за решеткой уже более 1200 дней. С 9 августа 2020 года зафиксировано минимум 62 факта физического насилия в отношении журналистов, в том числе вопиющий случай прицельного огня по репортеру «Нашей Нивы» Наталье Лубневской. Жилеты журналистов с надписью «PRESS» превратили их в мишени для силовиков. Подобно солдатам «штрафбата» во времена Второй Мировой войны, находясь в авангарде колонны, белорусские журналисты раз за разом первыми принимали на себя удар силовиков. Российская «Новая газета», также освещавшая протесты в Беларуси, утверждала, что за каждого пойманного оператора или фотографа омоновцы получают премии. Вероятно, об этом могли бы рассказать и европейские журналисты, но все они были выдворены из страны и лишились аккредитации.

Освящать гражданское противостояние пришлось взятым в блокаду белорусским репортерам. Многим ценой собственной свободы. Так, например, по-прежнему остаются за решеткой две журналистки оппозиционного канала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцева, задержанные еще 15 ноября во время уличного стрима. Их обвиняют в руководстве «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые повлекли за собой нарушение работы общественного транспорта. Следствие утверждает, что стрим Екатерины и Дарьи, то есть элементарная работа журналистов, которые вели прямой эфир, повлек за собой остановку движения тринадцати автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Как? Этого следствие не объясняет. Впрочем, абсурдность обвинений белорусских силовиков уже давно никого не удивляет.

Екатерина Борисевич находится в тюрьме уже несколько месяцев. Она якобы раскрыла врачебную тайну. В действительности после резонансного убийства молодого художника Романа Бондаренко Борисова опубликовала прямую речь врача, который утверждал, что Роман не был пьян в тот момент, когда из собственного двора его похитили неизвестные. Именно алкогольным опьянением белорусские власти пытались объяснить смерть молодого художника. Как вы, наверное, уже догадались, вместе с Екатериной Борисевич в тюрьме оказался и врач.

Еще до выборов белорусские власти начали планомерно разбираться не только с журналистами, но и с блогерами, даже маленькими и региональными. Однако что же так хотел скрыть от мирового сообщества режим Лукашенко? Например, то, что после выборов было заведено более тысячи уголовных дел против участников кампаний его политических оппонентов. А еще то, что в Беларуси на данный момент насчитывается 187 политических заключенных, включая кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. И то, что все еще нет НИ ОДНОГО уголовного дела по фактам пыток протестующих, зато теперь следственные органы Беларуси имеют право приостанавливать проверки по фактам убийств на неопределенный срок и даже вовсе не возбуждать уголовные дела.

Смею полагать, Лукашенко не очень заинтересован в публикациях о том, что с 9 августа по 31 декабря 2020 года общее количество задержаний на мирных акциях протестов превысило 25 000 человек, а только в августе-сентябре 2020 года от действий силовиков в Минске пострадали не меньше 1406 человек. Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не во время митингов, а после задержания в отделах милиции, в автозаках и в изоляторе на Окрестина. По меньшей мере к трем протестующим было применено сексуальное насилие, а один из изнасилованных — несовершеннолетний.

Я начал этот текст с того, что белорусские власти объявили собственным журналистам, а следовательно и всему белорусскому народу, войну. Возможно, кто-то из вас посчитал, что в этом моем сравнении есть некоторое художественное преувеличение, однако я продолжу стоять на своем. И вот почему — недавно Лукашенко наградил придворных пропагандистов боевой медалью «За отвагу». Именно такие получали солдаты во времена Второй Мировой войны. К награде этой в Советском Союзе относились очень серьезно, ее ценили, ею не разбрасывались, ее вручали за проявленную в бою храбрость.

Тем самым Лукашенко дал своим пропагандистам очень явный сигнал — идет война, война, в том числе, информационная, в которой мы во что бы то ни стало должны победить.

Пропагандисты, кажется, приняли этот наказ Лукашенко всерьез, однако позабыли, что, как и во времена Второй Мировой войны, на территории Беларуси они воюют с изобретательными партизанами — c бумажной версией оппозиционной газеты «Народная воля» в Беларуси покончено. Более того, типографии не берутся печатать ее даже в России, однако главный редактор издания Иосиф Середич не хочет отказываться от верстки — он твердо убежден, что многие люди привыкли к бумажной версии. В редакции ее верстают, рассылают файл желающим по сети, а затем волонтеры на принтерах печатают по несколько экземпляров и раздают их постоянным читателям, кое-где вывешивая принты на стендах. Все это происходит в самом центре Европы в 2021 году. С одной стороны, это возмутительно и грустно, а с другой — здорово и символично, потому что этот народ, как бы ни старался Лукашенко, ему уже никогда не победить!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .