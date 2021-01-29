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Тихановская предложила превратить Люблинскую тройку в четверку

29.01.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская сегодня впервые контактировала с официальным представителем Украины провела, главой МИД Дмитрием Кулебой.

Как сообщалось, Тихановская принял участие в онлайн-встрече глав министров иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи Тихановская призвала принять более эффективные индивидуальные санкции против всех лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям, включая самого Лукашенко, включая точечные экономические санкции против бизнесменов и фирм, так называемых кошельков Лукашенко. Она призвала не финансировать диктаторский режим и переключить программы, касающиеся Беларуси, с государственных на негосударственных субъектов, где это возможно.

Тихановская также выступила с инициативой создания международной коалиции для упрощения перехода власти в Беларуси, а также превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку – с участием демократической Беларуси.

Она подчеркнула, что беларусский кризис – это вызов для всех стран региона: «Лукашенко агрессивно перекладывает вину за собственные неудачи на соседние страны. Мы ожидаем, что Украина, Польша и Литва разделяют позицию, согласно которой любые международные соглашения, подписанные нелегитимным Лукашенко или его администрацией, в том числе ослабляющие государственную независимость Беларуси, не должны иметь юридической силы».

После встречи Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает народ Беларуси в его борьбе за свои права и демократические изменения.

«Без Беларуси Люблинский треугольник является немного не полным. Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединила и превратила его в Люблинскую четверку. Ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом. Поэтому сегодняшний разговор с Тихановской прошел в региональном формате. Украина последовательно поддерживает народ Беларуси в его борьбе за свои права и демократические изменения», - сказал Кулеба.

 
 
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Светлана Тихановская сегодня впервые контактировала с официальным представителем Украины провела, главой МИД Дмитрием Кулебой.
 
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