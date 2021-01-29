Официально: против Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело.

Минск-Новости » в УСК по г. Минску. Об этом сообщили агентству «» в УСК по г. Минску.





— По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.





В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.





Проведены неотложные следственные действия.





Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ.





Расследование уголовного дела продолжается.