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Официально: против Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело.
Источник материала: Партизан
В отношении артиста Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело
Об этом сообщили агентству «
— По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.
Проведены неотложные следственные действия.
Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ.
Расследование уголовного дела продолжается.
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В отношении артиста Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело
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