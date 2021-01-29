Встреча со студентами: Лукашенко ответил на вопросы молодежи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в пятницу приехал в Белорусский государственный университет (БГУ), чтобы пообщаться со студентами. Благодаря видеотрансляции присоединиться к разговору с президентом смогли и учащиеся из регионов. Как отметил Лукашенко, в Беларуси для молодых инициативных людей созданы все условия для развития и получения образования. Молодежь должна активно участвовать в общественном и гражданском процессе , передает телеканал «МИР 24».

«Выделяются более активные молодежные лидеры, и они быстрее находят поддержку у государства. Кто-то не очень виден, но он талантище. Может, для этого понадобится чуть больше времени. Для этого есть ректор, преподаватели, они должны подсказывать. То есть, как модно говорить, этот лифт должен вас выносить, и мы должны видеть, – сказал Лукашенко.

Диалог получился открытым, никаких ограничений по темам в разговоре не было, так что студенты смогли задать любые интересующие их вопросы. Перед этим Александр Лукашенко оценил инновации в образовательном центре. Президенту рассказали о перспективах развития вуза. БГУ – ведущее учебное заведение страны. Здесь обучаются более 25 тысяч студентов.

Диплом Белорусского государственного университета ценится также за рубежом, образование здесь получают несколько тысяч иностранцев.