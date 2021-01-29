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Встреча со студентами: Лукашенко ответил на вопросы молодежи
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в пятницу приехал в Белорусский государственный университет (БГУ), чтобы пообщаться со студентами. Благодаря видеотрансляции присоединиться к разговору с президентом смогли и учащиеся из регионов. Как отметил Лукашенко, в Беларуси для молодых инициативных людей созданы все условия для развития и получения образования. Молодежь должна активно
Диалог получился открытым, никаких ограничений по темам в разговоре не было, так что студенты смогли задать любые интересующие их вопросы. Перед этим Александр Лукашенко оценил инновации в образовательном центре. Президенту рассказали о перспективах развития вуза. БГУ – ведущее учебное заведение страны. Здесь обучаются более 25 тысяч студентов.
Диплом Белорусского государственного университета ценится также за рубежом, образование здесь получают несколько тысяч иностранцев.
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По словам президента, в Беларуси для молодых инициативных людей созданы все условия для развития и получения образования.
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