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Встреча со студентами: Лукашенко ответил на вопросы молодежи

29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в пятницу приехал в Белорусский государственный университет (БГУ), чтобы пообщаться со студентами. Благодаря видеотрансляции присоединиться к разговору с президентом смогли и учащиеся из регионов. Как отметил Лукашенко, в Беларуси для молодых инициативных людей созданы все условия для развития и получения образования. Молодежь должна активно участвовать в общественном и гражданском процессе, передает телеканал «МИР 24».

«Выделяются более активные молодежные лидеры, и они быстрее находят поддержку у государства. Кто-то не очень виден, но он талантище. Может, для этого понадобится чуть больше времени. Для этого есть ректор, преподаватели, они должны подсказывать. То есть, как модно говорить, этот лифт должен вас выносить, и мы должны видеть, – сказал Лукашенко.

Диалог получился открытым, никаких ограничений по темам в разговоре не было, так что студенты смогли задать любые интересующие их вопросы. Перед этим Александр Лукашенко оценил инновации в образовательном центре. Президенту рассказали о перспективах развития вуза. БГУ – ведущее учебное заведение страны. Здесь обучаются более 25 тысяч студентов.

Диплом Белорусского государственного университета ценится также за рубежом, образование здесь получают несколько тысяч иностранцев.



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По словам президента, в Беларуси для молодых инициативных людей созданы все условия для развития и получения образования.
 
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