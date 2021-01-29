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«Бриджертоны» — плохой сериал. Сейчас мы вам это докажем

29.01.2021 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Netflix отчитался о том, что новая костюмная мелодрама «Бриджертоны» стала самым просматриваемым сериалом в истории сервиса. Неудивительно: спустя месяц после выхода споров вокруг «Бриджертонов» становится все больше. Дело в том, что авторы насытили эпоху начала XIX века современным вайбом: на балу играет Билли Айлиш, благородные девицы ударяются в феминизм, а британская королева — мулатка. Мы в подкасте «Прослушка» считаем, что сериал плохой, но совсем не по этим причинам.

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Тизер

• По внешним признакам «Бриджертоны» напоминают лучший сериал прошлого года — «Великую». Но на самом деле между ними нет ничего общего. Шоу Netflix — банальный «девчачий» роман, который пытается быть современным, но в итоге изображает максимально консервативные типы отношений между мужчинами и женщинами.

• Такого количества пустых персонажей, как в «Бриджертонах», мы еще не видели! А слушать целых восемь часов их светский треп и следить за романами, состоящими из обид и секса, — достаточно утомительное мероприятие.

• Чернокожая знать в сериале возмутила даже самих чернокожих. Да, бывает и такое. Рассказываем о разных точках зрения на подобные художественные допущения.

• «Бриджертоны» показывают акт сексуального насилия со стороны женщины? Что за постельная сцена, которую все обсуждают?

 
 
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Netflix отчитался о том, что новая костюмная мелодрама «Бриджертоны» стала самым просматриваемым сериалом в истории сервиса. Неудивительно: спустя месяц после выхода...
 
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