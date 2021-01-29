В Минске очевидцы не дали водителю уехать с места ДТП. Правда, он ушел пешком (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в Госавтоинспекции, вчера вечером в Минске водитель совершил ДТП и попытался скрыться. Очевидцы не дали ему уехать. Он, правда, ушел пешком, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ и доставлен на освидетельствование.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, вчера около 18:55 водитель автомобиля Citroen (1983 года рождения) на территории автостоянки по улице Прушинских, 4 при движении задним ходом не обеспечил безопасность совершаемого маневра, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем — тоже, кстати, Citroen.

— К водителю подошел гражданин, сделал замечание, позвонил на линию «102». На замечание водитель не отреагировал, сел в автомобиль и проехал несколько метров, после чего очевидцы изъяли водителя из автомобиля. Тогда тот ушел в неизвестном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции.

Инспекторы установили местонахождение водителя, его доставили в учреждение здравоохранения для определения физического состояния. Результат освидетельствования — 2,17 промилле алкоголя.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях:

по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года;

по ч. 2 ст. 18.17 КоАП (оставление места ДТП), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

Также вынесены постановления о наложении административного взыскания:

по ч. 7 ст. 18.14 КоАП (нарушение правил маневрирования), наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одной базовой величины;

по ч. 5 ст. 18.12 КоАП (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении), наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одной базовой величины.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .