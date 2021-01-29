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В Минске очевидцы не дали водителю уехать с места ДТП. Правда, он ушел пешком (видео)
Источник материала: Onliner
Как сообщили в Госавтоинспекции, вчера вечером в Минске водитель совершил ДТП и попытался скрыться. Очевидцы не дали ему уехать. Он, правда, ушел пешком, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ и доставлен на освидетельствование.
Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, вчера около 18:55 водитель автомобиля Citroen (1983 года рождения) на территории автостоянки по улице Прушинских, 4 при движении задним ходом не обеспечил безопасность совершаемого маневра, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем — тоже, кстати, Citroen.
— К водителю подошел гражданин, сделал замечание, позвонил на линию «102». На замечание водитель не отреагировал, сел в автомобиль и проехал несколько метров, после чего очевидцы изъяли водителя из автомобиля. Тогда тот ушел в неизвестном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции.
Инспекторы установили местонахождение водителя, его доставили в учреждение здравоохранения для определения физического состояния. Результат освидетельствования — 2,17 промилле алкоголя.
В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях:
Также вынесены постановления о наложении административного взыскания:
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Как сообщили в Госавтоинспекции, вчера вечером в Минске водитель совершил ДТП и попытался скрыться. Очевидцы не дали ему уехать. Он, правда, ушел пешком, но вскоре...
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