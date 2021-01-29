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Неделя высокой моды в фото: что предлагает Париж в изоляции
29.01.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Большинство дизайнеров Высокой недели моды в Париже представили свои показы виртуально. Итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли представил новую коллекцию, вдохновленную испанской Севильей, в виде цифрового шоу. Дизайнер Dior Мария Грация Кьюри сняла короткометражный фильм для своей кутюрной коллекции, навеянной колодой карт Таро XV века.
© AFP 2020 / STEPHANE DE SAKUTIN
Новую коллекцию Виржини Виар для Chanel тоже представил в виде фильма о показе в Гран-Пале, который снял Антон Корбейн, а также серии черно-белых фото, на которых запечатлены музы модного дома Марион Котийяр, Ванесса Паради, Пенелопа Крус и другие.
Первую коллекцию Haute Couture дизайнера Кима Джонса для бренда Fendi представили такие звезды как Деми Мур, Белла Хадид, Кейт Мосс и ее дочь Лила Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь. Модели дефилировали по стеклянному лабиринту в форме логотипа бренда.
"Текущая ситуация в мире вынуждает нас сидеть дома и ограничивать социальную жизнь, но поиски красоты вечны", — прокомментировал Джорджо Армани свой весенне-летний кутюрный показ.
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Дизайнеры снимают кино, ставят спектакли-презентации – произошло слияние моды с другими видами искусства, чтобы выжить в пандемию.
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