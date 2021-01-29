Муж Надежды Скардино выиграл золото чемпионата Европы по биатлону, лучший из белорусов - 19-й

Источник материала: Tut.by

Швейцарский биатлонист Мартин Ягер выиграл золотую медаль чемпионата Европы по биатлону в Польше. Отметим, что он является мужем белорусской олимпийской чемпионки Надежды Скардино.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мартин Ягер был сильнейшим в спринте. Он не допустил ни одного промаха и на семь секунд опередил россиянина Саида Каримуллу Халили (0+0). Третьим стал немец Йоханнес Кюн (1+1).

Лучшим из белорусов был Роман Елетнов (0+2), который расположился на 19-й позиции. Егор Казаринов (1+2) стал 45-м, Илья Авсеенко (1+1) — 47-м, Виктор Кривко сошел.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.