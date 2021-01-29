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Журналистка TUT.BY Надежда Калинина нашлась в Ленинском РУВД
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
До этого она пыталась попасть на съезд делегатов ВНС по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».
У редакции есть основания полагать, что она находится в РУВД Ленинского района.
Дополнено: в РУВД Ленинского района Минска сообщили, что корреспондент TUT.BY Надежда Калинина задержана и они «больше ничего не скажут».
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У редакции есть основания полагать, что она находится в РУВД Ленинского района.
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