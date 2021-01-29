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Тиму Белорусских задержали в Минске с наркотиками и отпустили под залог
Источник материала: UDF
Тима Белорусских
Ночью 6 января в одном из игровых клубов Минска задержали популярного певца Тиму Белорусских (настоящая фамилия Морозов). При обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша,
В отношении исполнителя хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ. И его отпустили под залог.
За хранение наркотиков в Беларуси могут наказать сроком до 5 лет (если очень повезет, то условно или с отсрочкой). Но достаточно хотя бы одному из друзей дать показания, что он получил наркотик от Тимы — и это уже ч. 3 (распространение). Наказание — до 15 лет колонии.
Российские СМИ первоначально сообщали, что артист держал дома 2 килограмма гашиша. Эта информация не подтвердилась.
Сам певец тем временем выложил веселое видео, рассказывая, что у него все хорошо.
А Белгостелерадиокомпания ответила на это, опубликовав фото певца из милиции.
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В отношении исполнителя хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» возбудили уголовное дело.
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