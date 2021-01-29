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Дистрибьютор Liqui Moly в Беларуси разорвал контракт с брендом

29.01.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дистрибьютор Liqui Moly в Беларуси разорвал контракт с брендом
Фото: TUT.BY
На сайте компании ОБК, которая является представителем бренда Liqui Moly в Беларуси, появилось заявление о прекращении работы со знаменитой маркой. Причиной стал отказ Liqui Moly в спонсорстве ЧМ по хоккею в случае, если он пройдет в Минске, пишет Tut.by.

Компания «ОБК Стандарт» заявила, что разрывает контракт с брендом Liqui Moly, хотя для нее это непростое и тяжелое решение.

«…Как вам известно, наш поставщик — компания Liqui Moly — 17 января заявила об отказе в спонсорстве ЧМ по хоккею в случае его проведения в Минске. Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество по совершенно очевидным для всех причинам. Наша задача — обеспечить нашего потребителя качественным продуктом в кратчайшие сроки и сохранить рабочие места наших сотрудников (коллег, персонала). У нашей компании нет цели и амбиций вносить раскол в сердца наших клиентов. Нам нужна стабильная экономика и удовлетворенный нашей работой клиент.

Качественные продукты Liqui Moly завоевали сердца белорусских потребителей, но мы не хотим настраивать против себя тех из наших клиентов, которые категорически не согласны с высказанной Liqui Moly позицией в отношении чемпионата мира по хоккею в Республике Беларусь. К сожалению, мы вынуждены прекратить поставки этого продукта в Беларусь. С тяжелым сердцем разрываем этот контракт!» — заявили в компании.

Кроме компании Liqui Moly об отказе от спонсорства ЧМ заявил главный официальный спонсор ЧМ — автомобильный производитель Skoda и бренд Nivea Men.

18 января члены Совета IIHF (Международной федерации хоккея) лишили Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею. Турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания «ОБК Стандарт» заявила, что для нее это непростое и тяжелое решение.
 
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