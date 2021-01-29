Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

Tut.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дистрибьютор Liqui Moly в Беларуси разорвал контракт с брендом Компания «ОБК Стандарт» заявила, что для нее это непростое и тяжелое решение.

Компания «ОБК Стандарт» заявила, что разрывает контракт с брендом Liqui Moly, хотя для нее это непростое и тяжелое решение.«…Как вам известно, наш поставщик — компания Liqui Moly — 17 января заявила об отказе в спонсорстве ЧМ по хоккею в случае его проведения в Минске. Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество по совершенно очевидным для всех причинам. Наша задача — обеспечить нашего потребителя качественным продуктом в кратчайшие сроки и сохранить рабочие места наших сотрудников (коллег, персонала). У нашей компании нет цели и амбиций вносить раскол в сердца наших клиентов. Нам нужна стабильная экономика и удовлетворенный нашей работой клиент.Качественные продукты Liqui Moly завоевали сердца белорусских потребителей, но мы не хотим настраивать против себя тех из наших клиентов, которые категорически не согласны с высказанной Liqui Moly позицией в отношении чемпионата мира по хоккею в Республике Беларусь. К сожалению, мы вынуждены прекратить поставки этого продукта в Беларусь. С тяжелым сердцем разрываем этот контракт!» — заявили в компании.Кроме компании Liqui Moly об отказе от спонсорства ЧМ заявил главный официальный спонсор ЧМ — автомобильный производитель Skoda и бренд Nivea Men.18 января члены Совета IIHF (Международной федерации хоккея) лишили Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею. Турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.