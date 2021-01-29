«Надзиратель начал плакать. Сказал, что ему стыдно». Свидетельства одного из узников «слуцкого лагеря»

Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

«Вышли и увидели забор с колючей проволокой, вышки»

«Когда мы вышли, то увидели забор, колючую проволоку, вышки, — говорит собеседник. — Конвоиры объяснили, что там был ЛТП. Сказали вести себя нормально, тогда, мол, у нас все будет хорошо. На вышках охранники были, охрана с собаками, военные с автоматами ходили. После приезда мы ждали около 40 минут, возможно, около часа. Потом нас отвели в душ, немного подержали на улице и завели в барак. От этого места изначально было очень не по себе. На Окрестина хоть и было очень жестко, но там с автоматами я никого не видел».







«Большое помещение с двухэтажными койками»

«Барак был похож на военную казарму, — продолжает рассказ собеседник. — Одно большое помещение с двухэтажными койками. У каждого чистое постельное белье. В бараке был даже туалет; кто хотел, мог стирать одежду. Выводили покурить тех, у кого были сигареты. Для меня был шок, когда я ночью проснулся и попросил сигарету у молодого военного, который нас охранял. Совсем молодой, то ли только пришел на контракт, то ли вообще срочной службы. Мы курили у барака, он начал расспрашивать, что с нами произошло. Я рассказывал обо всем. И он начал плакать. Показывая на погоны, сказал, что ему стыдно».

«Власти готовятся к новым протестам, такие лагеря могут появиться снова»

«Конвоиры нам говорили, что это ЛТП, — рассказывает собеседник. — Для алкашей, грубо говоря. Мы видели тех, кто был там до нас. Но им запретили с нами разговаривать. Мы могли выйти в огороженный дворик возле барака, попросить сигарету у этих людей. А они отходили сразу, даже не поднимая на нас глаз. Выяснить у администрации, почему нас там держат, мы не пытались. Я для себя после Окрестина решил, что не стоит вообще такими вещами заниматься. Ясно, что абсолютное большинство из нас туда попало ни за что».

«Уже тогда, в августе, это выглядело дико, — говорит он. — Когда нас привезли, то это была просто как военная казарма. Но, пока мы там находились, это полтора дня, всё обнесли забором, натянули колючую проволоку. Буквально за вечер и утро. Уже тогда это стало похоже на лагерь. Я подумал, ну ладно. Возможно, какие-то меры безопасности. Но когда сейчас услышал про лагеря для тех, кто выходит на митинги… Тогда понял, что всё к этому идет. Они готовятся к новым протестам весной, такие лагеря могут снова организовать».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Надзиратель начал плакать. Сказал, что ему стыдно». Свидетельства одного из узников «слуцкого лагеря» Собеседник пожелал остаться анонимным, его контакты имеются в редакции.

Собеседник пожелал остаться анонимным, его контакты имеются в редакции. Он по-прежнему беспокоится за свое будущее.Вечером 9 августа жителя одного из райцентров Минской области задержали у стелы, после чего отвезли на Окрестина. Там он провел трое суток, сменил несколько камер, получил 15 суток ареста за участие в массовой акции протеста.«На Окрестина меня держали около трех суток, — рассказывает собеседник. — В камере было 27 человек. Суд прошел там же, непонятный совершенно. А после суда пришел то ли следователь, то ли еще кто-то. И сказал, что всех, кого осудили, будут выпускать. Мы обрадовались. Но нас вывели, построили и сообщили, что повезут в Жодино. Погрузили в серые автозаки. В щель можно было видеть, куда мы едем. В какой-то момент я понял, что поворот на Жодино мы проехали, что нас везут куда-то не туда».Через некоторое время автозаки с шоссе свернули в лес. В тот момент собеседник совершенно не понимал, что происходит. Он говорит, что колонна автозаков была очень большой. В дороге, как можно было понять, несколько автозаков испортились. Кому-то из осужденных конвоиры давали покурить, воды, позвонить домой даже. А кто-то всю дорогу до Слуцка ехал лицом в пол.Колонна автозаков везет задержанных протестующих в новый лагерь под СлуцкомСобеседник говорит, что был удивлен отношению конвоиров. Рассказывает, что когда засмотрелся на собаку одного из солдат, то к нему подошел офицер и вежливо попросил смотреть вниз, а не на военных.По словам собеседника, по сравнению с Окрестина это был пионерский лагерь. Был даже магазин на территории. Надзиратели сказали привезенным протестующим, что они могут там что-нибудь купить себе, если хотят. Но денег не было ни у кого, всё забрали на Окрестина. Собеседник говорит, что узнал лагерь по ранее опубликованным «Свободой» фотографиям. Это было то самое место.По словам очевидца, людей в слуцкий лагерь привозили в основном 13 августа, колонны автозаков приезжали несколько раз, даже поздно вечером.Охрана была и внутри бараков, служащие внутренних войск находились в бараке с дубинками. Однако не применяли их, с задержанными обходились нормально. Сказали не ходить в большом проходе между рядами коек, но общаться между собой не запрещали, можно было перемещаться между соседними койками. В туалет выводили по 5 человек.Освободили собеседника 14 августа, одним из первых. Конвоир назвал его фамилию, потом вывели к воротам и отпустили после подписания бумаги с обязательством не участвовать в протестах.Собеседник говорит, что, когда узнал о заявлениях о возможном создании лагерей для протестующих, то сразу подумал про Слуцк. Он считает, что это неприемлемо и дико в XXI веке.