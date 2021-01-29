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Бывший командир ОМОНа в России: Люди устали от беззакония, вот и вся причина выхода на улицы

29.01.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бывший командир ОМОНа в России: Люди устали от беззакония, вот и вся причина выхода на улицы
Вячеслав Мархаев
Организатор и бывший командир ОМОНа Бурятии, а впоследствии сенатор от Иркутской области и первый секретарь Бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев прокомментировал митинги в России. Он считает, что арест Алексея Навального — лишь триггер выхода протестующих на улицы, а настоящая причина — кризис власти, который стал очевиден для россиян.

«Выход безоружных людей на улицы во многих городах страны расценен, как неадекватное поведение несовершеннолетних, хотя по всем сетям видны и слышны возмущённые возгласы людей, средний возраст которых 20—40 лет. Возмущенных людей, уставших от произвола, беззакония и нищего существования, без какого либо просвета. Арест Навального, лишь информационный повод, который послужил пусковым механизмом выхода людей на площади городов! Люди хотят быть услышанными! И основная причина — это кризис всего и вся — верхи не хотят, низы не могут…» — заявил Вячеслав Мархаев.


Он считает, что «на фоне происходящих событий, мы продолжаем скатываться в неизвестность, в хаос и разруху под продолжающиеся, на федеральном и региональном уровнях, хвалебные и лживые лозунги о каком-то светлом будущем».

«Нам уже предельно ясно видно и понятно, что обещаемое действующей властью светлое будущее приготовлено для очень узкого и определенного круга людей, которые провозгласили себя самодержавной властью», — заявил Вячеслав Мархаев.
 
 
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