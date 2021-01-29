Источник материала: UDF



Вячеслав Мархаев

прокомментировал

«Выход безоружных людей на улицы во многих городах страны расценен, как неадекватное поведение несовершеннолетних, хотя по всем сетям видны и слышны возмущённые возгласы людей, средний возраст которых 20—40 лет. Возмущенных людей, уставших от произвола, беззакония и нищего существования, без какого либо просвета. Арест Навального, лишь информационный повод, который послужил пусковым механизмом выхода людей на площади городов! Люди хотят быть услышанными! И основная причина — это кризис всего и вся — верхи не хотят, низы не могут…» — заявил Вячеслав Мархаев.

«Нам уже предельно ясно видно и понятно, что обещаемое действующей властью светлое будущее приготовлено для очень узкого и определенного круга людей, которые провозгласили себя самодержавной властью», — заявил Вячеслав Мархаев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший командир ОМОНа в России: Люди устали от беззакония, вот и вся причина выхода на улицы Верхи не хотят, низы не могут.

Он считает, что «на фоне происходящих событий, мы продолжаем скатываться в неизвестность, в хаос и разруху под продолжающиеся, на федеральном и региональном уровнях, хвалебные и лживые лозунги о каком-то светлом будущем».