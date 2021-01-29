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Беларусь договорилась о поставках калийных удобрений в Индию
Источник материала: АФН
Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.
"Между Белорусской калийной компанией и нашим долгосрочным стратегическим партнером в Индии - компанией IPL успешно завершены переговоры и подписан новый годовой контракт на поставку 800 тыс. т калийных удобрений на индийский рынок по цене $247 за тонну на условиях CFR", - говорится в сообщении БКК.
В 2020 году Беларусь экспортировала калийные удобрения в Индию по $230 за тонну.
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Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.
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