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Беларусь договорилась о поставках калийных удобрений в Индию

29.01.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.

"Между Белорусской калийной компанией и нашим долгосрочным стратегическим партнером в Индии - компанией IPL успешно завершены переговоры и подписан новый годовой контракт на поставку 800 тыс. т калийных удобрений на индийский рынок по цене $247 за тонну на условиях CFR", - говорится в сообщении БКК.

В 2020 году Беларусь экспортировала калийные удобрения в Индию по $230 за тонну.

 
 
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Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.
 
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