Айтишники устали шатать: осенью протестовала половина, сейчас четверть

dev.by поинтересовался у ИТ-специалистов, как они проявляют свою позицию и как изменилось их отношение к происходящему спустя четыре месяца. поинтересовался у ИТ-специалистов, как они проявляют свою позицию и как изменилось их отношение к происходящему спустя четыре месяца.





июле и сентябре 2020 года. Для сравнения: ответы в2020 года.





В анкетировании приняли участие почти 1 150 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.





Кто участвовал в опросе





Developer (software engineer) — 47,1%

Team Lead/Tech Lead — 8,5%

QA Specialist — 7,7%

QA Automation Engineer — 5,1%

DevOps Engineer — 3,4%

Project Manager — 3,1%

C-Level — 3,1%

Business Analyst — 3,1%

Architect — 2,5%

Data Scientist — 1,9%

Другая — 1,8%

Product Manager/Product Owner — 1,7%

Designer — 1,6%

HR Specialist/Recruiter — 1,4%

UI/UX Designer — 1,1%

Delivery Manager — 1,0%

System Administrator — 1,0%

Sales/Business Development Manager — 0,9%

DataBase/Administrator — 0,7%

Account Manager — 0,6%

Marketing Specialist — 0,6%

Resource Manager — 0,6%

System Analyst — 0,4%

Copywriter — 0,3%

PR Specialist/Manager — 0,3%

Support Specialist — 0,3%

Technical Writer — 0,2%

Профессиональный уровень





Senior — 38,7%

Middle — 29,0%

Lead — 20,6%

Junior — 6,3%

C-level — 5,4%





Численность человек в компании





Более 1000 — 31,1%

101-500 — 23,7%

51 -100 — 14,1%

11-50 — 12,3%

501 -1000 — 8,3%

У компании нет офиса — 4,8%

До 10 — 3,4%

Я фрилансер — 2,3%





Айтишников среди участников протестных акций стало меньше. Только четверть ИТ-специалистов заявили, что ходят на протесты. Четыре месяца назад — 55% +.





Этому может быть много причин, в том числе физическая и психологическая усталость. На этот фактор указали 26% респондентов. В сентябре уставших было около 9%.





С 29% до 35% выросла доля ИТ-специалистов, которые предпочитают держаться в стороне и никак не выражать свою позицию, опасаясь за безопасность свою и семьи.





Почти 24% респондентов проявили, по их мнению, свою гражданскую позицию отъездом из страны (часть собирается это сделать).





Самая большая категория айтишников (38,4%) помогает пострадавшим финансово. Правда, процент таких специалистов за четыре месяца снизился.





Небольшая часть айтишников продолжает волонтёрить (5%), обучать пострадавших за свои взгляды (6,5%) и даже бастовать (2,9%).





Аполитичных ИТ-специалистов по-прежнему не много. Ещё меньше тех, кого всё устраивает.













О других форматах проявления своей гражданской позиции айтишники рассказали в комментариях.





— Принял экономические меры (снятие вкладов, снижение потребления до минимума, бойкот отдельных товаров/услуг, перенос места уплаты налогов в другую страну).





— Информационно-экспертная поддержка протестов и администраторов телеграм-каналов.





— Переключился на ИП, теперь вместо 13% подоходного налога плачу 3%.





— Вывожу сбережения из банка.





— Планирую два года пожить в Литве и понаблюдать за тем, что тут будет происходить. Если в течение этого года не увижу судов над преступниками в погонах, за 2022 год продаю недвижимость и планирую эмиграцию, возможно, навсегда (США, Канада, Швейцария).