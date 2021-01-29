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Айтишники устали шатать: осенью протестовала половина, сейчас четверть
Источник материала: Партизан
В Беларуси продолжаются протесты и задержания. Но сейчас они не такие многочисленные - люди устали. Айтишники не исключение.
В анкетировании приняли участие почти 1 150 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.
Кто участвовал в опросе
Developer (software engineer) — 47,1%
Team Lead/Tech Lead — 8,5%
QA Specialist — 7,7%
QA Automation Engineer — 5,1%
DevOps Engineer — 3,4%
Project Manager — 3,1%
C-Level — 3,1%
Business Analyst — 3,1%
Architect — 2,5%
Data Scientist — 1,9%
Другая — 1,8%
Product Manager/Product Owner — 1,7%
Designer — 1,6%
HR Specialist/Recruiter — 1,4%
UI/UX Designer — 1,1%
Delivery Manager — 1,0%
System Administrator — 1,0%
Sales/Business Development Manager — 0,9%
DataBase/Administrator — 0,7%
Account Manager — 0,6%
Marketing Specialist — 0,6%
Resource Manager — 0,6%
System Analyst — 0,4%
Copywriter — 0,3%
PR Specialist/Manager — 0,3%
Support Specialist — 0,3%
Technical Writer — 0,2%
Профессиональный уровень
Senior — 38,7%
Middle — 29,0%
Lead — 20,6%
Junior — 6,3%
C-level — 5,4%
Численность человек в компании
Более 1000 — 31,1%
101-500 — 23,7%
51 -100 — 14,1%
11-50 — 12,3%
501 -1000 — 8,3%
У компании нет офиса — 4,8%
До 10 — 3,4%
Я фрилансер — 2,3%
Айтишников среди участников протестных акций стало меньше. Только четверть ИТ-специалистов заявили, что ходят на протесты. Четыре месяца назад — 55% +.
Этому может быть много причин, в том числе физическая и психологическая усталость. На этот фактор указали 26% респондентов. В сентябре уставших было около 9%.
С 29% до 35% выросла доля ИТ-специалистов, которые предпочитают держаться в стороне и никак не выражать свою позицию, опасаясь за безопасность свою и семьи.
Почти 24% респондентов проявили, по их мнению, свою гражданскую позицию отъездом из страны (часть собирается это сделать).
Самая большая категория айтишников (38,4%) помогает пострадавшим финансово. Правда, процент таких специалистов за четыре месяца снизился.
Небольшая часть айтишников продолжает волонтёрить (5%), обучать пострадавших за свои взгляды (6,5%) и даже бастовать (2,9%).
Аполитичных ИТ-специалистов по-прежнему не много. Ещё меньше тех, кого всё устраивает.
О других форматах проявления своей гражданской позиции айтишники рассказали в комментариях.
— Принял экономические меры (снятие вкладов, снижение потребления до минимума, бойкот отдельных товаров/услуг, перенос места уплаты налогов в другую страну).
— Информационно-экспертная поддержка протестов и администраторов телеграм-каналов.
— Переключился на ИП, теперь вместо 13% подоходного налога плачу 3%.
— Вывожу сбережения из банка.
— Планирую два года пожить в Литве и понаблюдать за тем, что тут будет происходить. Если в течение этого года не увижу судов над преступниками в погонах, за 2022 год продаю недвижимость и планирую эмиграцию, возможно, навсегда (США, Канада, Швейцария).
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В Беларуси продолжаются протесты и задержания. Но сейчас они не такие многочисленные - люди устали. Айтишники не исключение.
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