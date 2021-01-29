ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк признал проведение валютных интервенций в августе 2020 года ради спасения курса рубля

29.01.2021 18:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нацбанк признал проведение валютных интервенций на бирже в 2020-м году — ради спасения курса белорусского рубля.



Об этом упоминается в докладе первого зама главы Нацбанка Сергея Калечица "Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2020 год и задачи на 2021 год"

Однако несмотря на все усилия Нацбанка за прошлый год курс доллара в Беларуси вырос на 22,6%

С космической скоростью падает рубль и в последние дни. По некоторым данным, у Нацбанка в "кубышке" всего миллиард долларов на поддержание курса - это всего на месяц, если как в августе, на два-три - в обычном спокойном режиме. 

Поэтому вопрос - надолго ли хватит ресурсов, чтобы сдерживать курс, - скорее риторический.

Имейте это ввиду и не держите белорусские рубли "под подушкой" более того, чем вам необходимо не каждодневые расходы до следующего поступления денег в ваш бюджет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк признал проведение валютных интервенций на бирже в 2020-м году — ради спасения курса белорусского рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка пра пацярпелых падчас пратэстаў: «Упэўнены, да лета разбярэмся з усімі скаргамі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by