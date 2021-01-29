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В Новополоцке умер 25-летний заключенный. Родные говорят, что повесился в карцере

29.01.2021 18:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня телеграм-канал «Страна для жизни» сообщил, что в исправительной колонии №1 в Новополоцке в карцере найден повешенным парень, который отбывал срок по «наркотической» статье 328 УК. Об этом сообщил каналу брат погибшего. В Департаменте исполнения наказаний МВД Onliner подтвердили факт смерти 26-летнего заключенного. Никаких обстоятельств сообщать не стали.

«Андрей Д. был найден повешенным в карцере ИК-1 Новополоцка. С 8 января на письма в его адрес не приходило ответа», — говорится в телеграм-канале.

По данным «Страны для жизни», Андрей Д. был задержан 28 июля 2017 года с 0,044 грамма марихуаны. Осужден по ч. 3 статьи 328 УК на 11 с половиной лет.

«Жаловался только на психологическое давление со стороны администрации. В письмах писал, что морально плохо себя чувствовал, но старался держаться. Все письма могу предоставить», — приводит слова родных канал. Брат умершего отказался разговаривать с журналистом Onliner. «Без комментариев», — сказал он.

В Департаменте исполнения наказаний МВД подтвердили факт смерти 25-летнего заключенного. Никаких обстоятельств комментировать не стали.

Onliner пытается связаться с представителем УСК по Витебской области. Как только нам удастся получить подробную информацию, она появится здесь.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня телеграм-канал «Страна для жизни» сообщил, что в исправительной колонии №1 в Новополоцке в карцере найден повешенным парень, который отбывал срок по...
 
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