ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где в Минске в ближайшие пять лет построят поликлиники и стационары

29.01.2021 18:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Минске на 2021—2025 годы запланировано строительство семи поликлиник и шести стационаров, сообщил на собрании делегатов Всебелорусского народного собрания от Минска председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. «Планируется строительство четырех детских поликлиник. Они появятся в микрорайонах Сухарево-3, Лошица-9, „Минск-Мир“. Также построят новое здание 9-й детской поликлиники. Стоит задача возвести и две взрослые поликлиники — в „Минск-Мире“ и новое здание 15-й городской поликлиники, а также амбулаторию для взрослого населения в жилом районе Сокол», — сказал Кухарев.

Он добавил, что будут построены и шесть стационаров: корпус хирургии и трансплантологии на ул. Семашко, 8, блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток на ул. Семашко, 8, хирургический корпус 11-й городской клинической больницы, урологический корпус 4-й ГКБ, приемное отделение 5-й ГКБ, травматологический корпус 6-й ГКБ.

Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения в рамках реализации проектов «Умная поликлиника», «Умная больница» и «Умная скорая медицинская помощь» позволит осуществлять оперативный полноценный обмен медицинскими данными в рамках системы здравоохранения за счет подключения к корпоративным медицинским системам и сервисам, — подчеркнул председатель Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на 2021—2025 годы запланировано строительство семи поликлиник и шести стационаров, сообщил на собрании делегатов Всебелорусского народного собрания от...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выявілі шмат арганізатараў і рэгуліроўшчыкаў». Лукашэнка расказаў, хто адкажа «па ўсёй строгасьці закону»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by