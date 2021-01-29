Где в Минске в ближайшие пять лет построят поликлиники и стационары

Источник материала: Onliner

В Минске на 2021—2025 годы запланировано строительство семи поликлиник и шести стационаров, сообщил на собрании делегатов Всебелорусского народного собрания от Минска председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. «Планируется строительство четырех детских поликлиник. Они появятся в микрорайонах Сухарево-3, Лошица-9, „Минск-Мир“. Также построят новое здание 9-й детской поликлиники. Стоит задача возвести и две взрослые поликлиники — в „Минск-Мире“ и новое здание 15-й городской поликлиники, а также амбулаторию для взрослого населения в жилом районе Сокол», — сказал Кухарев.

Он добавил, что будут построены и шесть стационаров: корпус хирургии и трансплантологии на ул. Семашко, 8, блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток на ул. Семашко, 8, хирургический корпус 11-й городской клинической больницы, урологический корпус 4-й ГКБ, приемное отделение 5-й ГКБ, травматологический корпус 6-й ГКБ.

— Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения в рамках реализации проектов «Умная поликлиника», «Умная больница» и «Умная скорая медицинская помощь» позволит осуществлять оперативный полноценный обмен медицинскими данными в рамках системы здравоохранения за счет подключения к корпоративным медицинским системам и сервисам, — подчеркнул председатель Мингорисполкома.