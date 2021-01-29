Биткоин прыгнул выше $38 тысяч из-за Илона Маска

Источник материала: Onliner

Илон Маск, судя по всему, помог биткоину взбираться на очередную гору: после того как бизнесмен упомянул криптовалюту в своем твиттере , курс виртуальных монет подскочил выше $38 тыс. за единицу. До рекорда, поставленного 8 января, осталось относительно немного — тогда за биткоин предлагали около $42 тыс.

Криптовалюта продолжает показывать чудеса волатильности, в течение считаных минут прибавляя и теряя десятки процентов. С учетом и так высокой стоимости подобные «ралли» выглядят весьма впечатляюще и наверняка заставляют биться сердца инвесторов быстрее.





Аналогично повлиял Илон Маск и на криптовалюту Dogecoin, которая после твита прибавила в цене под 300%. С учетом того что стоила она 1 цент за единицу, рост стал не слишком ощутимым, если она занимает в вашем портфеле совсем немного места.





Аналитики традиционно предсказывают два варианта развития событий:

Рост курса до $100 тысяч. Падение курса до $30 тысяч и ниже.