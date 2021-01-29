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Биткоин прыгнул выше $38 тысяч из-за Илона Маска
Источник материала: Onliner
Илон Маск, судя по всему, помог биткоину взбираться на очередную гору: после того как бизнесмен упомянул криптовалюту в своем
Криптовалюта продолжает показывать чудеса волатильности, в течение считаных минут прибавляя и теряя десятки процентов. С учетом и так высокой стоимости подобные «ралли» выглядят весьма впечатляюще и наверняка заставляют биться сердца инвесторов быстрее.
Аналогично повлиял Илон Маск и на криптовалюту Dogecoin, которая после твита прибавила в цене под 300%. С учетом того что стоила она 1 цент за единицу, рост стал не слишком ощутимым, если она занимает в вашем портфеле совсем немного места.
Аналитики традиционно предсказывают два варианта развития событий:
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Илон Маск, судя по всему, помог биткоину взбираться на очередную гору: после того как бизнесмен упомянул криптовалюту в своем твиттере, курс виртуальных монет...
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