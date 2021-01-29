Таможенники при проверке фуры с запчастями нашли Mercedes – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Водитель большегруза, ехавший из Литвы, предъявил таможенникам документы, в которых было указано, что в Беларусь ввозятся бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Во время досмотра прицепа выяснилось, что в нем кроме запчастей находится машина Mercedes.

По факту в отношении водителя большегруза начат административный процесс.