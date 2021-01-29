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Таможенники при проверке фуры с запчастями нашли Mercedes – видео

29.01.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Водитель большегруза, ехавший из Литвы, предъявил таможенникам документы, в которых было указано, что в Беларусь ввозятся бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Во время досмотра прицепа выяснилось, что в нем кроме запчастей находится машина Mercedes.

По факту в отношении водителя большегруза начат административный процесс.

 
 
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Гродненские таможенники при проведении досмотра фуры, которая везла запчасти для машин, нашли в ней автомобиль Mercedes. Смотрите на видео кадры, снятые в пункте...
 
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