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Таможенники при проверке фуры с запчастями нашли Mercedes – видео
29.01.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Водитель большегруза, ехавший из Литвы, предъявил таможенникам документы, в которых было указано, что в Беларусь ввозятся бывшие в употреблении автомобильные запчасти.
Во время досмотра прицепа выяснилось, что в нем кроме запчастей находится машина Mercedes.
По факту в отношении водителя большегруза начат административный процесс.
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Гродненские таможенники при проведении досмотра фуры, которая везла запчасти для машин, нашли в ней автомобиль Mercedes. Смотрите на видео кадры, снятые в пункте...
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