До -15°С: синоптики рассказали о похолодании 1 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. До -15 градусов опустится температура воздуха ночью 1 февраля, рассказали в Гидрометцентре.

Днем будет несколько теплее – от 1 до 7 градусов мороза.

Погоду в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с юга Балтики. В некоторых регионах пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Ночью на улице будет -5..-12°С, при прояснениях -13..-15°С.

Прохладная погода прогнозируется в Беларуси и на предстоящих выходных. В субботу почти по всей стране пройдет небольшой снег. Ночью в северных районах возможна слабая метель. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, ночью по северу страны порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, днем -1..-6°С.

В воскресенье ночью небольшой снег пройдет в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Ночью за окном будет -4..-10°С, при прояснениях – до -12°С, днем -1..-6°С.

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