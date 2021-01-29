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Белорус белорусу — белорус!
Источник материала: Хартия'97
Белорус белорусу — белорус!
Разве мы можем не победить?
Читательница Telegram-канала
- Мне 73 года, передвигаюсь с помощью трости.
Сегодня поковыляла в магазин. Рассчитываясь на кассе обнаружила, что забыла дома кошелек. Попросила кассира отложить продукты, пока я съезжу за деньгами. Но за меня тут же расплатился молодой парень, а сумма была не малая - 34 рубля. На мое предложение вернуть ему впоследствии деньги категорически отказался.
Этого замечательного молодого человека зовут Николай. Еще раз ему огромное спасибо и дай Бог ему крепкого здоровья, успеха и удачи во всех его делах. Это был не ябатька, мы потом обменялись с ним лозунгами за Беларусь.
Ехала домой и плакала от распираемой меня гордости за наше новое поколение, вселяющее надежду и уверенность в том, что победа должна быть обязательно, иначе быть не может.
Наша нация возродилась, сплотилась, закалилась в борьбе за нашу страну. Нас без всякого сомнения, большинство. Мы сильные, честные, добрые. У нас бриллиантовая молодежь. Так разве мы можем не победить?
Жыве Беларусь!
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Разве мы можем не победить?
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