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Белорус белорусу — белорус!

29.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорус белорусу — белорус!

  • 29.01.2021, 18:29
Белорус белорусу — белорус!
фото:onliner.by

Разве мы можем не победить?

Читательница Telegram-канала «Баста!» уверена в победе белорусского народа в борьбе за свободу.

- Мне 73 года, передвигаюсь с помощью трости.

Сегодня поковыляла в магазин. Рассчитываясь на кассе обнаружила, что забыла дома кошелек. Попросила кассира отложить продукты, пока я съезжу за деньгами. Но за меня тут же расплатился молодой парень, а сумма была не малая - 34 рубля. На мое предложение вернуть ему впоследствии деньги категорически отказался.

Этого замечательного молодого человека зовут Николай. Еще раз ему огромное спасибо и дай Бог ему крепкого здоровья, успеха и удачи во всех его делах. Это был не ябатька, мы потом обменялись с ним лозунгами за Беларусь.

Ехала домой и плакала от распираемой меня гордости за наше новое поколение, вселяющее надежду и уверенность в том, что победа должна быть обязательно, иначе быть не может.

Наша нация возродилась, сплотилась, закалилась в борьбе за нашу страну. Нас без всякого сомнения, большинство. Мы сильные, честные, добрые. У нас бриллиантовая молодежь. Так разве мы можем не победить?

Жыве Беларусь!

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