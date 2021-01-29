ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Производители продуктов в России резко повышают цены

29.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Производители продуктов в России резко повышают цены

1
  • 29.01.2021, 18:20
Производители продуктов в России резко повышают цены

Надвигается «вторая волна» инфляции?

Вслед за второй волной Covid-19 на Россию надвигается вторая волна инфляции.

Российские ритейлеры начали массово получать от поставщиков уведомления о повышении отпускных цен на базовые продукты.

Под пересмотр попали кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники на продовольственном рынке.

В отдельных случаях повышение цен носит двузначный характер. Например, яйца в оптовой продаже в центре РФ подорожали на 20%.

Ситуация обсуждалась на совещании в Минмпромторге, где представители некоторых торговых сетей говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января.

В декабре прошлого года власти заморозили цены на сахар и подсолнечное масло в попытке затормозить продовольственную инфляцию, которая за прошлый год разогналась в 2,6 раза и достигла 6,7%.

Тогда же правительство РФ получило расширенные полномочия по госрегулированию цен.

Если раньше кабмин был вправе вводить предельные цены на товары, подорожавшие более чем на 30% за месяц, и не имел права держать эти ограничения более 90 дней, то с января все лимиты были сняты. Теперь чиновники могут устанавливать фиксированные цены на любой срок и при любой инфляции. Пока, впрочем, правительство пытается действовать уговорами.

По словам источников «Ъ», Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети.

Обсуждение носит неформальный характер: чиновники устно интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен.

Для розничных сетей тем временем рекомендация не повышать цены превратилась в императив, говорит источник «Коммерсанта».

Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, тем более что поставщики, как правило, приводят обоснованные доводы - рост цен на топливо или сырье, указывает он. При этом сети тратят значительные силы на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам, но никакого видимого результата это не дает.

Эффекта не видит и Росстат. На основе его недельных данных получается, что годовая инфляция ускорилась еще на 0,4 п.п. с начала года и достигла 5,3%, отмечает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Ускорение инфляции затрагивает уже не только продовольственный сегмент, но и непродовольственный: заметно небольшое повышение цен на топливо, лекарства, некоторую бытовую технику, констатирует он.

У производителей в обрабатывающих отраслях складываются проинфляционные ожидания, связанные с динамикой курса рубля и потенциальным ростом издержек на внешних рынках, говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Что касается продовольственного рынка, то за циклом повышения цен на зерновые последует вторая волна роста издержек в производстве продуктов питания, в частности мясо-молочной продукции, указывает он: «То есть мы можем получить вторую волну со стороны этого сегмента».

Резкий всплеск инфляции не позволит Банку России понизить ключевую ставку в этом году, прогнозируют экономисты в ежемесячном опросе Bloomberg: ставка останется на отметке 4,25% как минимум до конца 2022 года на фоне восстановительного роста после пандемии и увеличившегося риска новых санкций. Ранее аналитики прогнозировали ее снижение до 4% во втором квартале этого года и рост до 4,5% к концу следующего года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надвигается «вторая волна» инфляции?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новополоцке умер 25-летний заключенный. Родные говорят, что повесился в карцере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by