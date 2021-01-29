Источник материала: Хартия'97

В карцере колонии в Новополоцке покончил с собой 25-летний заключенный 1 29.01.2021, 18:15

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он был фигурантом «дела 37-ми».

В карцере ИК-1 Новополоцка покончил с собой 25-летний Андрей Дубик, который в 2019 году был осужден по статье 328 и был фигурантом так называемого «дела 37-ми» — одного из самых массовых процессов за последнее время, пишет tut.by .

Родственники молодого человека рассказали журналистам, что три года пока шло следствие, Андрей находился в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, потом его перевели в ИК-1 в Новополоцке, где он пробыл полгода. 8 января родным от молодого человека пришло последнее письмо, а уже 29 января семье стало известно о его самоубийстве.



Андрей Дубик. Фото: из личного архива

— Мы не знаем, что именно произошло и что послужило причиной такого поступка, но в последних письмах он жаловался на психологическое давление, писал, что его вызывало начальство и проводило беседу, чтобы он признал вину, а мы — перестали писать письма в различные инстанции. За полгода, что Андрей находился в ИК-1 в Новополоцке, у нас было два свидания, также мы переписывались с ним, а 8 января переписка прервалась. Я звонил в колонию, мне сказали, что сын в карцере, но он физически здоров. А сегодня позвонил тюремный психолог (или психиатр) и сказал, что сын совершил суицид. И больше у нас нет никакой информации. Мы пытаемся дозвониться до колонии, однако в бухгалтерии никто ничего не знает — и это понятно, а по остальным номерам просто никто не поднимает трубку, — рассказывает отец молодого человека, Игорь.

На данный момент семья пытается узнать все обстоятельства произошедшего.

Андрей Дубик был задержан 28 июля 2017 года и проходил обвиняемым по так называемому «делу 37-ми» — одному из самых массовых процессов за последнее время. Следствие по делу длилось почти три года. Обвиняемые были разделены на группы по различным эпизодам. Но все 37 человек обвинялись в незаконном обороте наркотических средств, а также в создании и участии в преступной организации.

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