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Минздрав РБ расширил перечень безрецептурных лекарств

29.01.2021 18:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси временно расширил перечень лекарств, отпускаемых аптеками без рецепта, следует из постановления ведомства №5 от 25 января 2021 года.

Перечень дополнен лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

«Это связано с тем, что указанные лекарственные препараты наиболее часто применяются у пожилых пациентов, имеющих хронические заболевания… В целях исключения необходимости посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты, постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. Данная мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19», - говорится в комментарии ведомства.

Вместе с тем, из перечня исключена позиция «Калия хлорид, для инъекций», а для лекарственных препаратов «Натрия хлорид», «Глюкоза» и «Натрия гидрокарбонат» в подгруппе B05 «Плазмозамещающие и перфузионные растворы» уточнены лекарственные формы и коды АТХ.

 
 
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Минздрав Беларуси временно расширил перечень лекарств, отпускаемых аптеками без рецепта, следует из постановления ведомства №5 от 25 января 2021 года.
 
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