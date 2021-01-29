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Беларусь исполнила бюджет 2020 года с дефицитом 1,9 млрд рублей

29.01.2021 18:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Республиканский бюджет Беларуси в 2020 году исполнен с дефицитом 1,9 млрд рублей, сообщил Минфин РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 23,7 млрд. рублей (1,4% к плану), расходы - 25,6 млрд. рублей (-3% от плана).

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2020 года сложились в сумме 52,0 млрд. рублей (+2,0% к плану).

Поступление НДС составило 12,5 млрд. рублей (+0,3%), налога на прибыль - 2,8 млрд. рублей (+2,3%), акцизов - 3,1 млрд. рублей (+1,8%), доходов от внешнеэкономической деятельности - 4,1 млрд. рублей (+5,5%).

По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 128,7 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2020 года составили 54,1 млрд. рублей (-1,6% к плану).

На общегосударственную деятельность направлено 12,1 млрд. рублей (-4,1%), на финансирование национальной экономики – 5,3 млрд. рублей (-4,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 17,9 млрд. рублей (-1,3%).

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2020 года сложился в сумме 2,1 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 17,1 млрд. рублей (-0,5% от плана), расходы - 16,9 млрд. рублей (-2,5%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд. рублей.

 
 
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Республиканский бюджет Беларуси в 2020 году исполнен с дефицитом 1,9 млрд рублей, сообщил Минфин РБ.
 
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