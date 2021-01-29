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Apple публично сцепилась с Facebook: Тим Кук раскритиковал соцсеть за сбор данных пользователей
Источник материала: Партизан
Теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам.
Apple объявила об изменении правил, касающихся конфиденциальной информации пользователей.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам.
До сих пор сторонние разработчики и рекламодатели могли свободно получать доступ к IDFA и тем самым отслеживать активность конкретного пользователя.
Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что обновление может ухудшить доходы компании в первом квартале, и обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением.
В то же время, как сообщает Reuters, генеральный директор Apple Тим Кук, выступая на конференции по вопросам конфиденциальности и защиты данных, раскритиковал политику соцсетей.
Кук заявил, что соцсети собирают слишком много данных о пользователях, злоупотребляют этими данными, а также способствуют поляризации мнений и распространению дезинформации.
Как пишет издание, это выступление стало еще одним шагом в начавшемся и обострившемся в последнее время конфликте между Apple и Facebook.
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Теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам.
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