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Расширили перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Источник материала: Onliner
Перечень лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках без рецепта врача, был изменен
Как сообщает телеграм-канал
Минздрав, расширив перечень, рассчитывает уберечь пожилых людей от посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты. Постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. При этом отмечается, что расширение вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19.
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Перечень лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках без рецепта врача, был изменен постановлением Министерства здравоохранения. Он дополнен лекарствами...
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