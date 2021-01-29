Расширили перечень лекарств, продаваемых без рецепта

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Перечень лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках без рецепта врача, был изменен постановлением Министерства здравоохранения. Он дополнен лекарствами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

Как сообщает телеграм-канал «Официальный минздрав» , расширение перечня связано с тем, что эти лекарственные препараты часто применяются у пожилых пациентов, имеющих хронические заболевания, а они входят в группу риска, поскольку наиболее восприимчивы к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносят данное заболевание.

Минздрав, расширив перечень, рассчитывает уберечь пожилых людей от посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты. Постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. При этом отмечается, что расширение вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19.