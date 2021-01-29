Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на февраль

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В ГАИ Минска сообщили, где в феврале будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Как отметили в Госавтоинспекции, места эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости УГАИ ГУВД Мингорисполкома согласовывает на основании анализа аварийности и методики проведения процедуры контроля скоростных режимов.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения,

км/ч 1—28 февраля 7:00—3:00 Проспект Независимости, 156;

улица Орловская, 80;

МКАД, км 53+550;

МКАД, км 53+600 80 60 90 90 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля 19:30—2:30 Партизанский проспект, 147;

Партизанский проспект, 108 60 60 Четные числа 19:30—2:30 Проспект Независимости, 45;

улица Маяковского, 16 60 60

Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать на 42-м километре МКАД.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения,

км/ч 1 февраля (скоростной контроль без

привлечения к административной

ответственности) 11:00—12:00 МКАД, км 41+950 90 2—10 февраля 7:00—20:00 МКАД, км 41+950 90 11—20 февраля 7:00—12:00 16:00—20:00 МКАД, км 41+950 90 21—28 февраля 20:00—2:00 МКАД, км 41+950 90

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (14 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (58 рублей) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (116 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (174 рубля)