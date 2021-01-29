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Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на февраль

29.01.2021 19:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в феврале будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Как отметили в Госавтоинспекции, места эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости УГАИ ГУВД Мингорисполкома согласовывает на основании анализа аварийности и методики проведения процедуры контроля скоростных режимов.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,
км/ч

1—28 февраля

7:00—3:00
  • Проспект Независимости, 156;
  • улица Орловская, 80;
  • МКАД, км 53+550;
  • МКАД, км 53+600

80

60

90

90

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля

19:30—2:30
  • Партизанский проспект, 147;
  • Партизанский проспект, 108

60

60

Четные числа

19:30—2:30
  • Проспект Независимости, 45;
  • улица Маяковского, 16

60

60

Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать на 42-м километре МКАД.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,
км/ч

1 февраля

(скоростной контроль без
привлечения к административной
ответственности)

11:00—12:00
  • МКАД, км 41+950

90

2—10 февраля

7:00—20:00
  • МКАД, км 41+950

90

11—20 февраля

7:00—12:00

16:00—20:00
  • МКАД, км 41+950

90

21—28 февраля

20:00—2:00
  • МКАД, км 41+950

90

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф
 от 10 до 20 км/ч  ч. 5 ст. 18.13  0,5 базовой величины (14 рублей 50 копеек)
 от 20 до 30 км/ч  ч. 6 ст. 18.13  2 базовые величины (58 рублей)
 от 30 до 40 км/ч  ч. 7 ст. 18.13  4 базовые величины (116 рублей)
 свыше 40 км/ч  ч. 8 ст. 18.13  6 базовых величин (174 рубля)

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1 предложение

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, где в феврале будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Как отметили в Госавтоинспекции, места эксплуатации мобильных датчиков...
 
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