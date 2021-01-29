Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на февраль
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Источник материала:
Onliner
В ГАИ
Минска сообщили, где в феврале будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Как отметили в Госавтоинспекции, места эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости УГАИ ГУВД Мингорисполкома согласовывает на основании анализа аварийности и методики проведения процедуры контроля скоростных режимов.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения,
км/ч
1—28 февраля
7:00—3:00
Проспект Независимости, 156;
улица Орловская, 80;
МКАД, км 53+550;
МКАД, км 53+600
80
60
90
90
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля
19:30—2:30
Партизанский проспект, 147;
Партизанский проспект, 108
60
60
Четные числа
19:30—2:30
Проспект Независимости, 45;
улица Маяковского, 16
60
60
Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать на 42-м километре МКАД.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения,
км/ч
1 февраля
(скоростной контроль без
привлечения к административной
ответственности)
11:00—12:00
90
2—10 февраля
7:00—20:00
90
11—20 февраля
7:00—12:00
16:00—20:00
90
21—28 февраля
20:00—2:00
90
Сколько придется заплатить, если попались на камеру?
Превышение
КоАП
Штраф
от 10 до 20 км/ч
ч. 5 ст. 18.13
0,5 базовой величины (14 рублей 50 копеек)
от 20 до 30 км/ч
ч. 6 ст. 18.13
2 базовые величины (58 рублей)
от 30 до 40 км/ч
ч. 7 ст. 18.13
4 базовые величины (116 рублей)
свыше 40 км/ч
ч. 8 ст. 18.13
6 базовых величин (174 рубля)
Теги
:
Минск
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В ГАИ Минска сообщили, где в феврале будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Как отметили в Госавтоинспекции, места эксплуатации мобильных датчиков...
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