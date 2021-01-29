ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студенты БГУ организовали конкурс стартапов и приглашают команды к участию

29.01.2021 19:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Организаторы конкурса стартапов Startup Heart объявили о старте третьего сезона своей программы. Участвовать могут люди 14—30 лет (верхний предел условный).

Принять участие можно по двум направлениям: идеи и проекты. В первом случае, если ваши мысли понравятся менторам, они помогут с разработкой продукта, поиском целевой аудитории и выходом на рынок. А во втором случае, когда уже есть MVP, менторы помогут улучшить метрики продукта и займутся его экономикой.

На финальной презентации, которая предварительно пройдет в мае, у команд будет шанс получить денежные призы, а также обучение и другие услуги от инвесторов, менторов и партнеров. Участие в Startup Heart бесплатное, достаточно пройти регистрацию.

Простое ускорение работы ПК или ноутбука. SSD на 250 Гб от Crucial — 87,85 р.

SSD Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1
184 отзыва
2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/500 MBps
93,00 р.
18 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы конкурса стартапов Startup Heart объявили о старте третьего сезона своей программы. Участвовать могут люди 14—30 лет (верхний предел условный).Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь исполнила бюджет 2020 года с дефицитом 1,9 млрд рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by