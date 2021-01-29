Студенты БГУ организовали конкурс стартапов и приглашают команды к участию

Источник материала: Onliner

Организаторы конкурса стартапов Startup Heart объявили о старте третьего сезона своей программы. Участвовать могут люди 14—30 лет (верхний предел условный).

Принять участие можно по двум направлениям: идеи и проекты. В первом случае, если ваши мысли понравятся менторам, они помогут с разработкой продукта, поиском целевой аудитории и выходом на рынок. А во втором случае, когда уже есть MVP, менторы помогут улучшить метрики продукта и займутся его экономикой.

На финальной презентации, которая предварительно пройдет в мае, у команд будет шанс получить денежные призы, а также обучение и другие услуги от инвесторов, менторов и партнеров. Участие в Startup Heart бесплатное, достаточно пройти регистрацию .