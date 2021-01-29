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Ретроградный Меркурий 2021: даты и прогноз первой "астрологической" волны
29.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый сезон многосерийного Ретроградного Меркурия начнется 30 января и продлится вплоть до 20 февраля 2021 года. Сложный период, который, так или иначе, аукнется каждому, пройдет в знаке Водолея и принесет самые невероятные эмоции. Чего же ожидать от первой "ретроградицы" 2021 года - читайте в справке Sputnik.
Первый "ретроград" 2021 года пройдет в самом технологичном знаке зодиака - Водолее. А если вспомнить, что коварная планета постоянно портит технику и технологии, то в этот раз все может пройти наиболее болезненно. Будьте начеку: проверяйте электронные письма, редактируйте тексты перед отправкой и не забывайте создавать резервные копии на компьютере!
Во время "ретроградицы" вы можете столкнуться с умственным и энергетическим истощением. А все потому, что Водолей - знак интеллектуальный и ментальный. Также носитель воды ассоциируется с альтруизмом, социальными благами и даже бунтом: вот почему в этом феврале стоит прислушиваться к проблемам других людей.
Одна из самых важных дат этого периода - 17 февраля. Этот день, по мнению астрологов, станет определяющим и изменит многие основы общества. Еще одна важна дата - 13 февраля: это время для вознаграждений за проделанную работу или расплаты за прошлые дела.
Не стоит забывать и о делах сердечных: этот Ретроградный Меркурий выпадает на День Святого Валентина, так что не удивляйтесь, если бывшие возлюбленные вспомнят про вас и даже позовут на свидание.
Самый важный совет от астрологов: откажитесь от импульсивных поступков и займитесь осмысленным планированием своего будущего. Меркурий имеет привычку влиять на поступки, вот почему так важно подготовиться, прежде чем делать рывок в непонятном направлении.
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