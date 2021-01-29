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Короткевич: сегодня в обществе поддерживается градус солидарности

29.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

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Деньги и мир: что прозвучало в Давосе и ждет ли Беларусь модернизация?

- "состояние умов" в белорусском обществе в канун Всебелорусского народного собрания;

- перспективы дальнейшего развития ситуации в стране и возможность появления новых политических партий;

- форум в Давосе: подменят ли со временем "цифровые гиганты" национальные государства?

- ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой: актуален ли сегодня экранный образ лирического героя, либо его окончательно заменил "продвинутый потребитель"?

Программу "Горизонт событий" с участием сопредседателя движения "Говори правду" Татьяна Короткевич смотрите на Sputnik Беларусь.

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Тезисы форума в Давосе, Всебелорусское народное собрание и дальнейшее развитие событий внутри Беларуси, уход из жизни Василия Ланового в беседе с гостей программы...
 
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