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Короткевич: сегодня в обществе поддерживается градус солидарности
29.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
- "состояние умов" в белорусском обществе в канун Всебелорусского народного
- перспективы дальнейшего развития ситуации в стране и возможность появления
- форум в Давосе: подменят ли со временем "
- ушел из жизни народный артист СССР
Программу "Горизонт событий" с участием сопредседателя движения "Говори правду" Татьяна Короткевич смотрите на Sputnik Беларусь.
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