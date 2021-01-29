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Деньги и мир: что прозвучало в Давосе и ждет ли Беларусь модернизация?
29.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседники радио Sputnik обсуждают актуальные темы недели:
© REUTERS / ARND WIEGMANN
― экономические аспекты
― главный посыл
― почему белорусская "
― будет ли утверждена
―
Программу "Деньги и мир" с участием известных экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.
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Актуальные новости экономики в программе "Деньги и мир" комментируют эксперты ― заведующая кафедрой экономической теории и эконометрики БГУ Екатерина Господарик...
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