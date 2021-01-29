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Деньги и мир: что прозвучало в Давосе и ждет ли Беларусь модернизация?

29.01.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники радио Sputnik обсуждают актуальные темы недели: 

© REUTERS / ARND WIEGMANN
Послесловие к Давосу: "золотой миллиард", пандемия и великая перезагрузка

― экономические аспекты выступления Владимира Путина в рамках Всемирного форума в Давосе;

― главный посыл Си Цзиньпина участникам Давосского форума;

― почему белорусская "несанкционка" должна уничтожаться на российской границе;

― будет ли утверждена экономическая стратегия на Всебелорусском народном собрании?

последствия пандемии: что будет с шоу-бизнесом, гостиницами и туриндустрией?

Программу "Деньги и мир" с участием известных экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

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Актуальные новости экономики в программе "Деньги и мир" комментируют эксперты ― заведующая кафедрой экономической теории и эконометрики БГУ Екатерина Господарик...
 
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