Деньги и мир: что прозвучало в Давосе и ждет ли Беларусь модернизация?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники радио Sputnik обсуждают актуальные темы недели:

― экономические аспекты выступления Владимира Путина в рамках Всемирного форума в Давосе;

― главный посыл Си Цзиньпина участникам Давосского форума;

― почему белорусская " несанкционка " должна уничтожаться на российской границе;

― будет ли утверждена экономическая стратегия на Всебелорусском народном собрании?

― последствия пандемии: что будет с шоу-бизнесом, гостиницами и туриндустрией?

Программу "Деньги и мир" с участием известных экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

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