Минское «Динамо» играет против ЦСКА. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч домашней серии. Соперник «зубров» — действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — московский ЦСКА.

Отметим, что «армейцы» проиграли два матча подряд, забросив в каждом лишь по одной шайбе.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Колосов); Фальковский — Менелл, Клинкхаммер (К) — Митчелл — Принс (А); Альмквист — Еременко, Мартынов — Горбунов — Мосалев; Знахаренко (А) — Шинкевич, Усов — Паре — Демков; Воронин — Протас — Алистров; Денисов, Когалев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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