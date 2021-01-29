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Минское «Динамо» играет против ЦСКА. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч домашней серии. Соперник «зубров» — действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — московский ЦСКА.
Отметим, что «армейцы» проиграли два матча подряд, забросив в каждом лишь по одной шайбе.
«Динамо-Минск»: Тэйлор (Колосов); Фальковский — Менелл, Клинкхаммер (К) — Митчелл — Принс (А); Альмквист — Еременко, Мартынов — Горбунов — Мосалев; Знахаренко (А) — Шинкевич, Усов — Паре — Демков; Воронин — Протас — Алистров; Денисов, Когалев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч домашней серии. Соперник «зубров» - действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги - московский ЦСКА.
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