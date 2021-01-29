ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поднимутся цены, вырастут пособия и обновится база тунеяцев. Что изменится с 1 февраля?

29.01.2021 19:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 1 февраля в стране грядут перемены. Главная новость — это повышение цен. Подорожают коммуналка, сигареты, лекарства и другие товары. Также с 1 февраля вырастет и бюджет прожиточного минимума, от которого зависят пенсии и пособия. Что и как изменится буквально с понедельника, читайте в нашем материале.

Лекарства, продукты и другие товары подорожают

Как мы помним, с начала года изменилась ставка НДС на многие товары, в том числе продукты, лекарства и медизделия. При ввозе некоторых товаров налог на добавленную стоимость не платили вообще, а теперь он составляет 10%, на некоторые ставка НДС подросла с 10% до 20%.

Поднимутся цены, вырастут пособия и обновится база тунеяцев. Что изменится с 1 февраля?

С 1 февраля торговать остатками по старым ценам будет уже нельзя. В списке возможных подорожаний значится консервация, мед, маргарин, крупы, мука, печенье, лекарства и различные услуги в медцентрах. Список товаров и услуг довольно внушительный.

Станет дороже курить

Подорожают сигареты гродненской табачной фабрики «Неман», а также те, которые импортирует компания «Беларусьторг». А вырастут цены так:

  • Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) — до 2,8 рубля за пачку;
  • Pall Mall Nano Green — до 2,6 рубля;
  • Pall Mall Superslims (Azure и Violet) — до 2,65 рубля;
  • Kent Nano Blue, Kent Feel (Aroma, Aurum, Tropic) — до 3,6 рубля;
  • Rothmans Click (Coral, Purple, Volt) — до 2,6 рубля;
  • Davidoff (Classic и Gold) — до 4,1 рубля;
  • Aroma Rich (Coast и Highland) — до 4,5 рубля.
Поднимутся цены, вырастут пособия и обновится база тунеяцев. Что изменится с 1 февраля?

Вырастут детские пособия

С 1 февраля в Беларуси бюджет прожиточного минимума увеличится на 1,8% — до 262,87 рубля. В результате вырастут и пособия на детей:

  • единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 2628,7 рубля (10 БМП);
  • при рождении второго и последующих детей — 3680,18 (14 БПМ);
  • пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности, — 262,87 (1 БПМ);
  • пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет — 131,44 в месяц;
  • ежемесячное пособие на ребенка-инвалида — 184,01, на других детей в семье — 131,44;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет — 262,87 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 315,44 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет);
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 184,01.
Поднимутся цены, вырастут пособия и обновится база тунеяцев. Что изменится с 1 февраля?

Также в связи с ростом средней зарплаты поднимут и пособие на детей до 3 лет. На первого ребенка будут платить 472,92 рубля в месяц (35% от средней зарплаты), на второго и остальных детей — 540,48 рубля (40%), на ребенка-инвалида — 608,04 (45%).

База тунеядцев обновится

Напомним, база тунеядцев обновляется каждые три месяца, но не по кварталам, как мы все привыкли, а в феврале, мае, затем в августе, а потом в ноябре. Те, кто официально не работает и является собственником жилья, будут вынуждены оплачивать горячую воду, газ и отопление по полным тарифам. Как мы уже писали, они могут отличаться от обычных в разы.

Поднимутся цены, вырастут пособия и обновится база тунеяцев. Что изменится с 1 февраля?

Напомним, к теме тунеядцев белорусские власти возвращались совсем недавно. 7 декабря Александр Лукашенко во время совещания по экономическим вопросам заявил, что нужно срочно трудоустроить всех граждан и подключить к этому милицию.

Медицинские маски в Каталоге. Одноразовые в больших наборах и стильные многоразовые.

Геспертех Маска трехслойная одноразовая с фиксатором (100 шт, голубой)
повязка, 3 слоя, цвет: голубой
15,00 р.
4 предложения
A12Mask Двухслойная многоразовая маска с фильтрами v2.5 (черный, L)
8 отзывов
повязка, 2 слоя, цвет: черный
11,00 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все маски в Каталоге

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 февраля в стране грядут перемены. Главная новость — это повышение цен. Подорожают коммуналка, сигареты, лекарства и другие товары. Также с 1 февраля вырастет и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крэмль адмовіўся далучыць Данбас да Расеі на заклік Сіманьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by