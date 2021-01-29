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БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?

29.01.2021 19:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новостей о белорусских разработках в области электрификации транспорта всплывает немало. Однако далеко не всегда слова удается визуализировать. Более года мы слышали разговоры об электропикапе, но вживую его презентовали только сегодня. С другими проектами чуть сложнее. На «Дне белорусской науки — 2021» можно было взглянуть хотя бы на макеты готовящихся новинок.

Троллейбус-БелАЗ — это не шутка. Представитель завода заверил, что на испытательном полигоне в Жодино уже проводят линию проводов и все готово к тестам. По его словам, грузоподъемность такого карьерного самосвала — 130 тонн. Также представитель БелАЗа заметил, что переход с традиционного топлива на электричество экономит примерно 80 процентов затрат.

БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?
БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?
БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?

Осенью прошлого года обещали показать широкой публике малогабаритную коммунальную машину для уборки улиц и дворов. Когда речь заходила о выпуске электрических грузовиков, то сотрудники предприятия замечали, что в первую очередь нужно сконцентрироваться на городском коммунальном транспорте. Пока можем полюбоваться моделью.

БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?

Также в прошлом году презентовали электрогрузовик МАЗ-4381Е0. Заявляли: запас хода в 100 км, грузоподъемность в 5700 кг, максимальная скорость — 85 км/ч, электродвигатель мощностью 70 кВт, в качестве батарей — содержащие литий ячейки емкостью 160 А·ч. Выглядел он так:

БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?

Объединенный институт машиностроения НАН РБ разработал новую модель под названием 4381ЕЕ. Она предназначена для внутригородских и пригородных перевозок грузов до 4,5 т на расстояние до 200 км (максимальный запас хода). Емкость его батареи — 240 кВт⋅ч, номинальная мощность электродвигателя — 130 кВт, скоростной максимум — 90 км/ч. Внешний вид — на макете:

БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?
БелАЗ-троллейбус и электрогрузовик МАЗ. Как может выглядеть EV-техника из Беларуси?

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Теги: Новости
 
 
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Новостей о белорусских разработках в области электрификации транспорта всплывает немало. Однако далеко не всегда слова удается визуализировать. Более года мы...
 
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